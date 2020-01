Il progetto “Missione Comune” di Eolo, lanciato ad aprile con l’obiettivo di supportare i piccoli borghi italiani nella loro battaglia contro lo spopolamento, si è subito rivelato un grande successo già nella prima fase della gara, con un totale di oltre 900mila voti raccolti. E ora i 10 Comuni che guidano la classifica sono i protagonisti delle “sfide social” per poter accumulare più punti da “spendere” in premi tecnologici come connettività, webcam, totem interattivi, lavagne digitali, proiettori e tablet che consentano anche alle piccole realtà di innovarsi.