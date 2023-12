L'Umbria cuore verde d'Italia con sostenibilità ed efficientamento energetico

Tanto che, secondo l’ultimo Rapporto Greenitaly di Fondazione Symbola e Unioncamere, in Umbria la green economy ha fortemente accelerato negli ultimi 5 anni, con migliaia di imprese che hanno investito in sostenibilità.

Un’attenzione al tema, quella delle imprese umbre, che arriva da lontano. Come arriva da lontano la storia di Energy Solutions che, origina da una tradizione imprenditoriale con 90 anni di storia, ha scelto di fare del futuro green la sua missione diventando leader nella gestione di progetti di efficientamento energetico per famiglie e Pmi attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Grazie alla sua lunga e vasta esperienza nell’ambito della green energy (con la realizzazione di impianti fotovoltaici, climatizzazione, riscaldamento, pompe di calore, sistemi di accumulo energetico e sistemi solari termici), Energy Solutions è in grado di proporre soluzioni basate sulle più moderne e affidabili tecnologie per ottimizzare i consumi – e quindi la spesa energetica – migliorando il comfort degli edifici e al tempo stesso la sostenibilità.

Come ad esempio con la promozione Zero Pensieri, che propone l’installazione di un impianto di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria eliminando la bolletta del gas. E grazie al Conto Termico GSE e al nuovo Bando della Regione Umbria, chi abita sul territori regionale può ottenere una detrazione fino al 95% sostituendo con Energy Solutions il vecchio camino, la stufa o la caldaia con nuovi dispositivi di ultima generazione.

Energy Solutions ha iniziato il suo percorso di crescita mediante l’adozione di un modello imprenditoriale, portando avanti uno sviluppo da azienda familiare a azienda managerializzata, mettendo sempre al centro le persone.

Proprio negli ultimi anni, ha dato grande spazio ai giovani, infatti oltre 15 persone del suo team hanno un'età compresa tra i 20 e 25 anni.

Oggi Energy Solutions è una realtà di primo piano presente su tutto il territorio nazionale grazie a una capillare rete di professionisti, e dal 2018 è Business partner di Edison, la più antica società europea nel settore dell’energia e tra le principali società energetiche in Italia e in Europa. E la collaborazione, nei prossimi anni, diventerà ancora più stretta: le due società hanno sottoscritto un accordo secondo il quale Edison, a partire dal 2025, potrà esercitare un'opzione di acquisto del 100% delle quote societarie di Energy Solutions. Un accordo che, sottolinea Federico Montesi, amministratore unico di Energy Solutions, per l’azienda rappresenta “una nuova sfida, un’importante occasione di crescita umana e professionale”.