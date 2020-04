Italiani chiusi in casa: crescono i consumi, ma Edison regala un bonus di 50 euro per ogni nuova fornitura di luce e gas

Il cambiamento delle abitudini, però, rischia di riservare amare sorprese, con bollette molto più salate proprio a causa dei picchi di consumo provocati dalla “quarantena” forzata. Ecco allora che uno dei protagonisti del mercato energetico, Edison Energia, per dimostrare concretamente la propria vicinanza alle famiglie italiane in questo momento così difficile ha lanciato una promozione (diretta al mercato residenziale e attivabile e gestibile in completa autonomia da web) che garantisce, sia per l’energia elettrica sia per il gas, il prezzo più basso di tutte le offerte Edison bloccato per 12 mesi.

Per la luce significa, per un cliente tipo (cioè con tariffa residente, potenza impegnata di 3kW e consumi di 2.700 kWh l’anno), un costo annuo di 509,97 euro, che si traduce in una spesa su base mensile di 42 euro (variabile, ovviamente, in base ai consumi reali della famiglia), escluso il canone TV: un bel risparmio!

Al risparmio, poi, si aggiunge un ulteriore risparmio: le offerte Edison Web Luce ed Edison Web Gas danno infatti diritto a ottenere un bonus di 50 euro ciascuna (per un totale di 100 euro sottoscrivendole entrambe) rimborsato direttamente in bolletta (in 12 mensilità) durante il primo anno di fornitura.

Ma per dare ancor più incisivamente un aiuto alle famiglie italiane che affrontano insieme la battaglia contro il coronavirus, le offerte danno diritto al servizio Edison Prontissimo Casa che garantisce un’assistenza telefonica attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con l’accesso a una rete di 1.400 artigiani pronti ad intervenire per ogni esigenza, dall’idraulico al fabbro, dalla caldaia al condizionatore, dalla riparazione di elettrodomestici ad altre esigenze legate alla casa.

In aggiunta con Edison Web Luce ed Edison Web Gas è possibile anche sottoscrivere il servizio Casa Relax, che assicura l’assistenza h24 sugli impianti luce e gas di casa, e prevede l’erogazione di un ulteriore bonus di 50€ riconosciuti nell’ambito dell’operazione a premi “Edison: casa protetta e bonus in bolletta”, valida dal 01/01/2020 al 30/06/2020 (il regolamento completo dell’iniziativa è disponibile qui .

Tutte le informazioni e i dettagli delle offerte sono disponibili sul sito di Edison Energia, nelle pagine di Edison Web Luce e di Edison Web Gas