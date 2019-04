Edison Plug&Go, la mobilità elettrica alla portata di tutti

1 di 11 2 di 11 3 di 11 4 di 11 5 di 11 6 di 11 7 di 11 8 di 11 9 di 11 10 di 11 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L’offerta Plug&Go

Plug&Go mette a disposizione del cliente molti modelli di auto elettrica con la formula del noleggio a lungo termine, nonché l’installazione a casa di una Wall Box per ricaricare il veicolo in comodità e sicurezza. Attivando anche la fornitura di energia elettrica con Edison, inoltre, al cliente viene rimborsato in bolletta un valore pari a un anno di ricarica dell’auto. A chi sceglie Plug&Go, Edison garantisce inoltre un sopralluogo gratuito per verificare lo stato dell’impianto elettrico dell’abitazione e una consulenza sulla tipologia di Wall Box più adatta da installare. Partner infrastrutturale dell’offerta è SCAME, azienda leader nella realizzazione di infrastrutture di ricarica e con una consolidata esperienza nel campo della mobilità elettrica. Grazie al sistema di Power Management, la Wall Box consentirà una ricarica "intelligente", dando priorità ai consumi domestici ed evitando sbalzi di tensione . I clienti avranno a disposizione anche l’App Edison Plug&Go che permetterà agli utenti di individuare tramite geolocalizzazione le colonnine di ricarica più vicine. Edison, in base a un’analisi sui percorsi abitudinari degli italiani, sta inoltre mettendo a punto un piano che prevede l’installazione di colonne di ricarica nei luoghi di sosta dove la macchina è lasciata più a lungo, come parcheggi della Grande Distribuzione o parcheggi aziendali, in modo da facilitare l’uso dell’auto elettrica senza stravolgere le abitudini dei conducenti.



Meno costi e auto sempre nuove

Con il passaggio a Edison Plug&Go il cliente è sgravato dalla preoccupazione dei costi di manutenzione, assicurazione e bollo e abbatte i costi legati al combustibile. Il rapporto Euro/Km di elettrico/benzina è 10 a 3. Già oggi, prendendo due auto di media cilindrata, una elettrica e l’altra a benzina, si apprezzano le differenze: per percorrere 100 km con l’elettrico si spendono 2,8 Euro, con quella a benzina 9,6 Euro. In media ogni anno, per il rifornimento di un’auto tradizionale vengono spesi circa mille euro, per un’elettrica il costo è invece di circa 200 euro, che per il primo anno sono scontati dalla bolletta dell’elettricità se viene attivata una delle offerte luce di Edison. Inoltre, scegliere l’elettrico, con la formula del noleggio a lungo termine di Edison Plug&Go, permette di prevenire l’invecchiamento dell’auto, accedendo ai veicoli tecnologicamente più evoluti in commercio.



Il futuro è dietro l’angolo

Secondo i dati dell’Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano, ad oggi sono circa 20 i modelli di auto elettriche disponibili in Europa, prodotti da 12 diversi player. Ma le previsioni indicano che al 2020 l’offerta è destinata a triplicarsi con l’ingresso sul mercato di almeno altre 4 case automobilistiche, tra cui Honda, Opel, Posche e Audi. In Italia i veicoli elettrici nel 2017 hanno segnato un +40% rispetto l’anno precedente, con quasi 2mila nuove immatricolazioni, che rappresentano lo 0,1% del mercato. Una fetta piccola ma destinata a crescere soprattutto grazie all’evoluzione delle tecnologie legate allo sviluppo delle batterie, il cui costo incide per circa il 30% sul prezzo finale dell’auto e che, secondo le proiezioni, è destinato a dimezzarsi entro il 2020. Secondo le stime inoltre, nel 2030 i veicoli elettrici saranno circa 5 milioni, quota che sarà raggiunta anche grazie al calo dei prezzi e allo sviluppo infrastrutturale di ricarica.