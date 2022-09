Crisi energetica, sarà un inverno difficile? A ottimizzare i consumi ci pensa Edison

E quindi durante l’inverno che ormai è alle porte sarà più fondamentale che mai cercare di contenere i consumi : sia per tentare di limitare i costi in bolletta, sia perché in qualche modo l’Europa deve farsi bastare le risorse che ha a disposizione.

Tenere sotto controllo i consumi di gas e luce nelle nostre case, però, può rivelarsi un compito arduo: di solito ci si rende conto di quanta energia e di quanto gas si sono utilizzati solo quando arriva la bolletta, e a quel punto è troppo tardi. Per fortuna, però, esistono

soluzioni tecnologiche

Edison CoCo

analizza, controlla e consente di ottimizzare i consumi energetici di casa

app My Edison

che possono rendere molto più semplice il monitoraggio: tra le più all’avanguardia c’è, un servizio che, incluso gratuitamente con le offerte Luce e con quelle Gas di Edison Energia,. E per farlo non c’è bisogno di installare nessun dispositivo fisico di analisi in casa propria: per utilizzare il servizio basta accedere, tramite sito o, alla propria area personale.

Ma come funziona Edison CoCo?

Una volta attivato, il servizio analizza attraverso algoritmi di intelligenza artificiale i consumi di casa: se si ha un “contatore intelligente” il sistema è in grado di individuare automaticamente quanto consuma ogni gruppo di elettrodomestici: in caso contrario il calcolo viene effettuato attraverso complesse procedure che consentono comunque di dare una panoramica chiara relativa ai consumi.

Ad esempio possono essere individuati sempre per gruppo di elettrodomestici i consumi dei dispositivi lasciati in stand-by, di quelli della zona lavanderia (lavatrice, asciugatrice), piuttosto che di quelli della cucina (frigorifero, forno, lavastoviglie, microonde, etc) così come capire se a consumare energia sono pc, console di gioco, televisori o tablet. E lo stesso vale per il gas:

Edison CoCo

riesce a valutare quanto dei consumi è dovuto al riscaldamento e quanto alla cucina o alla produzione di acqua calda.

A questo punto, accedendo a Edison CoCo è possibile ottenere i

dettagli energetici della propria fornitura

e il riepilogo settimanale e mensile dei consumi, ma anche visualizzare un confronto tra i consumi della propria abitazione e quella di case simili per tipologia, dimensioni ed elettrodomestici installati, in modo da rendersi immediatamente conto se si è nella media oppure se si sta consumando di più (o di meno) di altri utenti con le medesime caratteristiche. Inoltre è possibile ottenere, in base ai consumi attuali, una previsione dell’importo della prossima bolletta, così da potersi regolare di conseguenza.

Ogni

report di Edison CoCo

elettrodomestici più energivori

è poi accompagnato da consigli utili per raggiungere l’obiettivo di consumare meno e consumare meglio, individuando glie suggerendo quali azioni è possibile compiere per fare in modo che impattino meno sulla bolletta. Un modo semplice ed efficace per spendere meno e, al tempo stesso, per contribuire alla riduzione dei consumi (dando anche una mano all’ambiente).

* termini e condizioni su edisonenergia.it