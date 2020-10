Con l’inverno alle porte, il risparmio su gas e luce si calcola con l’efficienza energetica stagionale

Il risultato è quindi basato sulle reali condizioni di utilizzo dei dispositivi, e offre una panoramica chiara e dettagliata dei consumi energetici durante le diverse stagioni dell’anno. In questo modo, i consumatori possono avere una visione più consapevole delle prestazioni dei propri apparecchi, ed essere più coscienti anche dell’impatto ambientale che hanno. Non a caso il concetto di efficienza energetica stagionale è stato sviluppano e introdotto in Europa nell’ambito del regolamento Eurodesign, figlio della direttiva ErP (Energy related Product) approvata nell’ambito del protocollo di Kyoto con lo scopo di ridurre i consumi energetici per contrastare il riscaldamento globale: per il calcolo dell’efficienza energetica stagionale vengono utilizzate principalmente due normative tecniche (l’europea UNI EN 14825, e l’italiana UNI TS 11300 parte 4) a seconda delle condizioni e dei dispositivi da analizzare.

I risultati delle analisi vengono poi riassunti nel nuovo modello di Etichetta Energetica che, obbligatoria dal 2013 per ogni dispositivo di riscaldamento e raffreddamento, come pompe di calore, caldaie e condizionatori, permette di identificare a colpo d’occhio, attraverso l’indicazione di una classe energetica uniforme che va da A+++ a D, i sistemi più virtuosi nell’utilizzo dell’energia, anche in base alla localizzazione geografica. E dato che le nuove metodologie di misurazione permettono di determinare con maggiore precisione l’utilizzo reale e le prestazioni dei dispositivi, sono anche in grado di mettere a confronto sistemi e tecnologie differenti fra loro: ad esempio si possono confrontare l’efficienza di una pompa di calore Aria/Acqua e quella di una caldaia utilizzate per il riscaldamento.

L’indicazione dell’efficienza energetica stagionale, insomma, è utilissima ai consumatori perché consente una scelta consapevole dei dispositivi di riscaldamento e raffrescamento, facendo risparmiare e aiutando in materia ambientale. E con l’inverno alle porte, l’efficienza energetica stagionale aiuta anche a decidere se far ricadere le spese di condizionamento sulla bolletta del gas (utilizzando caldaie e impianti a gas) oppure su quella della luce (impiegando ad esempio climatizzatori caldo-freddo), scegliendo con cura sia il tipo di impianto sia il fornitore energetico.

