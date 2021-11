Con Edison My Comfort un bonus che abbatte il caro-bollette

Dopo quello di luglio e quello di inizio ottobre, all’orizzonte si prospettano nuovi rincari per la bolletta del gas: secondo l’Autorità per l’energia, infatti, l’impennata dei costi della materia prima potrebbe determinare altri aumenti nei prossimi mesi nonostante i correttivi messi in campo dal governo. Di fronte a uno scenario di possibili nuovi incrementi di prezzo, quindi, diventa prioritario anzitutto affidarsi a un fornitore che offra tariffe vantaggiose, e dall’altro valutare la possibilità di cambiare (sfruttando anche gli incentivi dell’Ecobonus) la propria caldaia per passare a una di nuova generazione che possa garantire, oltre a minori consumi, anche una maggiore sostenibilità ambientale, tema che è sempre più importante e che condiziona sempre più di frequente le scelte energetiche degli italiani.

Sconti e bonus

A unire i vantaggi economici a quelli ambientali, con in più la garanzia di un servizio di livello superiore è la nuova offerta Edison My Comfort, che consente sia ai nuovi clienti Edison che attivino una fornitura energetica sia a chi è già cliente di installare una nuova caldaia a condensazione con uno sconto immediato del 65% in fattura (o con la detrazione fino al 110% se è applicabile il Superbonus) e con un bonus in bolletta fino a 900 euro, con in più la possibilità di risparmiare fino al 30% sui consumi di gas, contribuendo al tempo stesso ad abbattere le emissioni di CO2 e ad aumentare la sostenibilità ambientale.

L’offerta in dettaglio

L’offerta Edison My Comfort, cumulabile con gli sconti già eventualmente previsti dalle offerte di fornitura compatibili, comprende il sopralluogo da parte di tecnici specializzati per verificare la situazione dell’impianto di riscaldamento, scegliendo insieme al cliente la nuova caldaia più adatta, la successiva installazione, lo smaltimento della vecchia caldaia e la gestione di tutte le pratiche necessarie, compresa l’assistenza fiscale per avere accesso all’Ecobonus con lo sconto in fattura.

Uno sconto che raddoppia

L’offerta Edison My Comfort garantisce poi un ulteriore risparmio grazie allo sconto in bolletta: 450 euro in 5 anni (cioè 90 euro di sconto per ogni anno sulla bolletta del gas) se si sceglie di installare la caldaia e di attivare l’offerta gas, e addirittura il doppio, 900 euro in 10 anni, se si sceglie il pacchetto completo che comprende anche la manutenzione della caldaia. E in caso di recesso anticipato non sono previste penalità.

Termini e condizioni contrattuali su edisonenergia.it