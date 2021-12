Contro il caro-bollette un'offerta sweet per luce e gas

Nonostante gli interventi del governo, che con le ultime norme è arrivato a destinare 3,8 miliardi di euro al fondo anti-rincari, quella del caro-bollette resta una delle maggiori preoccupazioni per i prossimi mesi. Con il gas che ha toccato i massimi storici (al punto di scambio in Olanda, riferimento per tutta l’Europa, ha superato i 129 euro per megawattora, quando un anno fa arrivava al massimo a 15), le ripercussioni sono infatti così pesanti su tutti i settori dell’energia (il gas è sempre più usato anche per produrre elettricità) che secondo le stime lo stanziamento governativo dovrebbe essere sufficiente ad azzerare i rincari per le famiglie più povere, mentre per tutti gli altri – famiglie e imprese – potrà al massimo dimezzare gli aumenti, che potrebbero continuare fino alla fine del primo trimestre 2022.

Una proposta per contrastare i rincari

Le finanze degli italiani, già provate dalla crisi economica innescata dalla pandemia, dovranno quindi fare i conti con un rincaro delle bollette di luce e gas che si annuncia come una vera e propria mazzata. Per questo molti italiani hanno già deciso di tutelarsi cambiando fornitore e cercando di assicurarsi una tariffa luce e gas chiara, semplice, attenta all’ambiente e senza sorprese per rendere le bollette di casa più leggere, così da non gravare ulteriormente sulle tasche delle famiglie in questo periodo di aumenti. Una tariffa green e flessibile come Edison Sweet Luce e Gas, che Edison ha pensato proprio per contrastare la fiammata dei prezzi, aggiungendo anche numerosi bonus e vantaggi.

Prezzo bloccato e fino a 250 euro di bonus in bolletta*

Oltre all’attivazione gratuita, l’offerta garantisce infatti il prezzo bloccato per addirittura 24 mesi (sulla componente energia e sulla materia prima gas), liberando i clienti dall’ansia di doversi preoccupare dei possibili nuovi rincari del mercato energetico nei prossimi mesi. Ma Edison Sweet Luce e Gas offre anche 24 mesi di vantaggi crescenti in bolletta, con un bonus che può arrivare fino a 250 euro in due anni (fino a 85 se si sceglie solo luce o solo gas), e un servizio di assistenza telefonica h24 con una rete di 2.000 artigiani disponibili per qualsiasi problema in casa e con l’invio di un tecnico specializzato per gli impianti dell’abitazione in caso di necessità.

Protetti e green: Sweet!

E poi, per rendere ancora più Sweet un periodo così complicato, nell’offerta è compresa, senza alcun costo aggiuntivo, la polizza Bolletta dolce&protetta di Axa, che assicura anche un indennizzo per il saldo delle bollette Edison in caso di avvenimenti importanti nella vita del cliente. Oltre che al portafoglio, poi, Edison Sweet Luce e Gas fa bene anche all’ambiente, perché fornisce energia 100% green generata da fonti rinnovabili. Mentre le emissioni di carbonio del gas impiegato sono compensate con crediti certificati a sostegno di progetti per l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Anche per l’ufficio e la seconda casa

Studiando l’offerta Edison Sweet Luce e Gas, Edison ha voluto pensare anche alle imprese e a chi possiede una seconda casa. Per gli imprenditori e per il popolo delle Partite Iva, infatti, abbinando a Edison Sweet l’offerta Edison Sweet Working si può avere anche in ufficio lo stesso prezzo dell’energia o del gas di casa, con in più uno sconto del 50% sui costi fissi di commercializzazione della fornitura Sweet Working. Per la seconda casa, invece, attivando anche qui la fornitura con Edison Sweet, oltre a tutti gli altri vantaggi, si può ottenere lo sconto del 100% (e quindi l’azzeramento totale) dei costi fissi di commercializzazione sulla seconda bolletta. Tutto con un unico fornitore, senza più doversi districare tra burocrazia e interlocutori diversi per casa, ufficio e casa delle vacanze.

Dolci e vincenti

In più, aderendo all’offerta Edison Sweet Luce e Gas si partecipa al concorso “Natale stellato con Edison 2021”**, che può far vincere esperienze da sogno in un ristorante stellato e centinaia di Kit My Cooking Box corredati da una pentola Giannini della linea H2O realizzata in alluminio 100% riciclato ed ecosostenibile. Perché Edison è attenta alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia dell’ambiente anche nella scelta dei regali ai propri clienti

*Termini e condizioni su edisonenergia.it e presso i punti vendita. Prezzo bloccato della Componente Energia e Materia Prima Gas, Costi di Commercializzazione per Sweet Luce pari a 6,5 €/mese (IVA e imposte escluse) e per Sweet Gas pari a 6€/mese (IVA e imposte escluse)”.

**Concorso misto a premi "Natale stellato con Edison 2021" valido dal 01/12/2021 al 24/12/2021. Estrazione finale entro il 15/04/2022. Montepremi 287.750 € (IVA inclusa). Regolamento disponibile su edisonenergia.it”