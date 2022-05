La transizione energetica prende forma: a MIND Milano la città del futuro è al 100 per cento sostenibile

Alle porte di Milano, MIND Innovation District si presenta come città del futuro al 100 per cento green grazie a un progetto nato dalla joint venture tra E.ON , uno dei principali operatori energetici nel mondo, e Lendlease , gruppo internazionale di real estate, infrastrutture, investimenti e rigenerazioni urbane. La partnership consentirà di dotare il distretto, nato dal recupero dell’ex area Expo, di un sistema di riscaldamento e raffrescamento zero-carbon.

La tecnologia proprietaria ectogrid di E.ON fornirà agli edifici dei vettori termici per riscaldamento e raffrescamento, prodotti con energia al 100 per cento da fonti rinnovabili, generata in loco (fotovoltaico, acqua di canale e di pozzi) o ottenuta da forniture elettriche parte della rete esterna con certificazione di produzione tramite fonti rinnovabili. Il sistema di gestione digitale automatizzata ectocloud consentirà, inoltre, il recupero e il riutilizzo efficiente dell'energia di scarto fra le diverse utenze. Nulla sarà sprecato: ogni edificio sarà visto come parte di un unico ecosistema, come in uno schema di vasi comunicanti.

Con questa soluzione, l'area ad uso misto di MIND sarà uno dei più grandi distretti urbani in Europa e il primo in Italia ad essere dotato di un sistema di efficientamento così innovativo. Su tutta l’area, gli edifici avranno bisogno di circa 41 GWh di raffreddamento all’anno e 29 GWh di riscaldamento all’anno. Rispetto ad un sistema tradizionale di produzione di energia, la tecnologia consentirà un risparmio di circa 10mila tonnellate di CO2 all’anno, pari alle emissioni generate dai consumi energetici di 3.350 famiglie.

“Abbiamo lavorato a lungo per rendere MIND, la città del futuro, al 100 per cento green - ha affermato

Frank Meyer, Ceo di E.ON Italia

-. Ciò che stiamo realizzando qui è un progetto unico in Europa: è l’esempio che una città completamente sostenibile è possibile”. “Prenderemo l’esperienza di MIND e le competenze acquisite in Italia e le porteremo nel resto del mondo per raggiungere il nostro obiettivo: ridurre le emissioni di carbonio e avere un futuro sostenibile”, ha aggiunto Stefan Håkansson, Global Director City Energy Solutions & CEO E.ON Business Solutions.

L'accordo è un’ulteriore spinta verso l’obiettivo di raggiungere all'interno di MIND le zero emissioni nette di carbonio al 2025 e di azzerare le emissioni di carbonio senza compensazioni entro il 2040. “Per noi la rigenerazione urbana è un’occasione di ridurre l’impronta antropica sull’ambiente e contribuire a contrastare il cambiamento climatico. La lotta al cambiamento climatico va affrontata collaborando”, ha sottolineato Andrea Ruckstuhl, EMEA Director di Lendlease.