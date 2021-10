La conferma di un impegno: E.ON ha a cuore la sostenibilità

Responsabilità sociale e rispetto delle risorse naturali: queste le carte vincenti per E.ON per un futuro sostenibile. Tra i principali operatori energetici in Italia, E.ON è da tempo impegnata su questo fronte sia con obiettivi di sviluppo sostenibili, sia con campagne di educazione e sensibilizzazione, come dimostra la sua partnership con Unesco per Ocean&ClimateVillage .

"Un domani migliore dipende dall’adozione di buone pratiche all’insegna della sostenibilità già da oggi - ha spiegato Davide Villa, Chief Customer Officer e Board Member di E.ON Italia -. La Pre-COP26 è stata un momento essenziale per informare e sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della lotta al cambiamento climatico e porre l’accento sulla necessità della creazione e diffusione di una vera e propria cultura della sostenibilità”.

Ocean&ClimateVillage

Nel corso della Pre-COP26, a sottolineare il proprio impegno per educazione e sensibilizzazione, E.ON è stata partner dell’Unesco con la mostra interattiva Ocean&ClimateVillage, alla Triennale di Milano.

Con Ocean&ClimateVillage si è voluto realizzare una sorta di viaggio negli abissi, attraverso un percorso diviso in 8 aree tematiche, pensate per approfondire tutti gli ambiti legati al clima e all'oceano, attraverso infografiche, pannelli interattivi e laboratori.

Save The Wave

Ma non solo. E.ON infatti supporta, sempre al fianco dell’Unesco, il progetto Save The Wave, per il ripristino della posidonia oceanica, una pianta che ha un ruolo fondamentale per l’ecosistema marino.

Il progetto prevede la riforestazione di 100 metri quadri di posidonia oceanica nel golfo di Palermo. Un’attività che coinvolgerà anche la comunità locale e le scuole della città: gli studenti seguiranno l’intero percorso di sviluppo della prateria di posidonia oceanica proprio per raccontare e documentare il tema del Blue Carbon e dell’assorbimento della CO2 da parte dell’oceano.

Gli obiettivi di E.ON per la sostenibilità

Per realizzare la propria missione e contribuire alla transizione verso un sistema energetico più green, E.ON basa il proprio modello di business sulla sostenibilità, con un approccio olistico che parte dall’interno dell’azienda e si rivolge all’esterno, per creare un’alleanza con consumatori e cittadini, coinvolgendoli in una community consapevole.

Nel campo della sostenibilità sono tre gli obiettivi principali di E.ON: ridurre l’impatto ambientale attraverso la decarbonizzazione, aumentare l’efficienza energetica, contribuendo alla riduzione della carbon footprint, e rendere l’energia verde la fonte primaria in tutti i settori.

Il Gruppo prevede così di poter prevenire l’emissione di 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica ogni anno. E.ON stessa si è inoltre prefissa ambiziosi target di riduzione della CO2: -100% di emissioni dirette entro il 2040 e di emissioni indirette entro il 2050.