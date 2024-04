DR Automobiles raddoppia le vendite e taglia i prezzi dei modelli

In arrivo due nuovi brand, via al progetto di ampliamento del polo industriale in Molise

DR punta al miliardo di fatturato “Sono cresciuti tutti i marchi, soprattutto DR ed Evo, e hanno iniziato a esprimere le prime potenzialità i due nuovi brand Sportequipe ed ICH-X, lanciati nel 2023 e che nel 2024 saranno protagonisti di importanti trasformazioni - spiega Massimo Di Tore, Direttore Marketing di DR Automobiles -. Complessivamente il gruppo ha chiuso l’anno con un fatturato di circa 700 milioni. Ora l’obiettivo è di superare il miliardo e di passare dalle 36mila unità complessive vendute tra Italia ed estero alle 50mila”.

Il taglio dei prezzi come misura anticrisi La mission dell’azienda resta quella di mettere il cliente al centro del progetto. Va interpretato in questa direzione il taglio dei prezzi di 2-3mila euro, deciso come misura anticrisi su tutti i listini. “E’ stato possibile - sottolinea Di Tore - perché in questi anni abbiamo cercato di ottimizzare tutti i costi del processo produttivo. E così, anziché tenerci una potenziale marginalità aggiuntiva, l’abbiamo voluta rigirare a favore del mercato e della clientela”.

Due nuovi brand e 30 modelli sul mercato DR Automobiles Group oggi gestisce quattro marchi (DR – EVO – Sportequipe – X), ma entro la fine dell’anno saranno lanciati due nuovi brand che avranno un posizionamento di mercato ancora più alto. L’obiettivo è di arrivare al 2025 con un’offerta di 30 modelli. Il 2024 sarà anche l’anno in cui prenderà il via un consistente sviluppo del polo industriale di Macchia d’Isernia, in Molise, con un’importante ricaduta occupazionale su tutto il territorio.