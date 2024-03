Pinsa Romana Di Marco, quando bontà fa rima con leggera e nutriente

Contrariamente a quanto si pensi, anche per la grande diffusione e il deciso apprezzamento che si riscontra in tutto il mondo, la pinsa è un prodotto relativamente nuovo, nato dall’intuizione di Corrado Di Marco, che più di 20 anni fa, comprese la sempre maggiore richiesta di prodotti buoni, gustosi, ma anche pratici e salutari. Grazie a un impasto leggero ed equilibrato , la Pinsa Romana firmata Di Marco, rappresenta infatti un’esperienza di gusto nuova e sana, nonché una valida alternativa alla sorella maggiore più nota: la pizza. Croccante fuori e morbida dentro, la Pinsa è quindi ideale per chi è alla ricerca di un'opzione buona, digeribile e dal basso contenuto calorico .

Impasto rivoluzionario, rigorosamente steso a mano

Il suo impasto rivoluzionario, lievitato per 72 ore, nasce da un mix unico di farine (frumento, soia e riso) e pasta madre con pochi grassi e zuccheri. Dopo la lievitazione, la pinsa viene stesa rigorosamente a mano dai maestri pinsaioli, e confezionata in pacchi singoli o da 2 pezzi, raffiguranti lo stesso inventore Corrado. La pinsa Di Marco è un prodotto di qualità, disponibile nelle insegne della grande distribuzione in diverse opzioni: la linea freezer, frigo o ambiente, in versione impasto Classico e Multicereali, in formati standard da 230gr o snack da 130g. Le basi per la Pinsa sono quindi ideali per diversi approcci culinari e per soddisfare differenti esigenze di conservazione.