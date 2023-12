Quando la sicurezza passa dall'autodifesa

Se il concetto di autodifesa è semplice, in genere non sempre lo è altrettanto la sua applicabilità. Prontezza, riflessi, tecnica e prestanza fisica sono infatti elementi molto variabili. Una soluzione che ovvia a gran parte di queste incognite può venire da uno strumento di cui spesso si sente parlare, ma che raramente si conosce adeguatamente: lo spray al peperoncino.

“Lo spray al peperoncino - spiega Marc Busin, Ceo della Defence System 2.0, che tra i suoi prodotti conta gli spray Di.Va. e Legittima difesa - è uno strumento semplice da utilizzare ed efficiente per contrastare rapidamente le potenziali situazioni di pericolo. Se nel tempo si è avuta molta incertezza sulla sua legittimità e sui potenziali rischi, oggi i nostri prodotti rappresentano uno strumento sicuro, legale e certificato”

Legali o non legali, l’importanza della certificazione Dopo un lungo periodo in cui in Italia lo spray al peperoncino non è stato normato, dal 2011 un decreto ministeriale ne regola la produzione, attraverso un disciplinare. “I nostri spray al peperoncino - spiega ancora Busin - sono certificati e sono utilizzati anche dalle forze dell’ordine. Utilizzare solo prodotti certificati è fondamentale, non solo da un punto di vista legale, ma anche per la propria sicurezza. I nostri prodotti, non solo sono non infiammabili, come previsto dalla legge, ma sono anche di derivazione naturale, in modo da non creare alcun tipo di reazione non desiderata a chi viene a contatto con lo spray”.

Gli usi previsti dalla legge La legge ad oggi prevede l’uso degli spray al peperoncino per i maggiori di 16 anni e solo come strumento di autodifesa. E proprio a quest’ultimo aspetto si è stati particolarmente attenti nella creazione degli spray della Defence System. “A lungo si è dibattuto dei pericoli dell’uso dello spray al peperoncino come strumento di aggressione. Di.Va. e Legittima difesa sono stati progettati proprio per ovviare a questa possibilità. Nel momento in cui vengono nebulizzati - prosegue Busin - creano una sorta di muro che si frappone tra chi lo adopera e la persona contro la quale viene usato, non permettendo a nessuno dei due di avvicinarsi. I nostri spray sono solo ‘usa e scappa’”.