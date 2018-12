Su Dazn Canelo - Fielding per il titolo WBA dei supermedi

È destinata a entrare nella storia della boxe la serata, in esclusiva su DAZN nella notte tra sabato 15 e domenica 16 dicembre (a partire dalla mezzanotte), che vedrà protagonisti del main event al celebre Madison Square Garden di New York City la superstar Canelo Alvarez (50-1-2, di cui 34 KO) e il campione WBA Regular dei supermedi, l’inglese Rocky Fielding (27-1, di cui 15 KO). Il “pound-for-pound” messicano, al debutto nei supermedi, proverà infatti a conquistare un titolo nella terza categoria di peso differente in 13 anni di carriera, affrontando un avversario, al primo combattimento sul suolo americano, con una struttura fisica e caratteristiche diverse. La copertura di DAZN non si limiterà alla diretta degli incontri, che saranno commentati da Niccolò Pavesi e dall’ex campione mondiale WBU e campione europeo dei pesi welter Alessandro Duran, ma comprenderà anche due tra i momenti principali della fase di avvicinamento alla sfida. Si parte giovedì 13 dicembre alle 17:00 con la conferenza stampa dei pugili, per continuare il giorno successivo, alle ore 18:00, con la cerimonia del peso.

Canelo vs. Rocky segna l’inizio del rivoluzionario accordo globale tra la superstar messicana, Golden Boy Promotions e DAZN, che trasmetterà sulla piattaforma di streaming i suoi prossimi undici incontri. Grazie a questa partnership Saul “Canelo” Alvarez ha siglato il contratto più ricco per un atleta nella storia dello sport.

In attesa della grande sfida, DAZN presenta inoltre la sua prima docu-serie originale a livello globale, THE JOURNEY: CANELO/ROCKY. La serie è suddivisa in tre episodi. Il primo, già disponibile sulla piattaforma e sul canale Youtube di DAZN US, e il secondo, che sarà invece lanciato domani, giovedì 13 dicembre, fanno vivere ai fan della boxe il dietro le quinte della preparazione dei due pugili a questo storico evento. Il terzo e ultimo, online da venerdì 21 dicembre esplorerà le emozioni, l’adrenalina e i momenti più intimi vissuti dai campioni durante l’attesa serata.

THE JOURNEY: CANELO/ROCKY è narrato dalla star del cinema e della tv Jaime Camil; la produzione esecutiva è stata affidata a Jason Bowers e Grant Best, vincitori dell’Emmy Award.



