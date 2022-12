Risorse umane e senso di appartenenza: le ricerche di mercato e il marketing si fanno anche così

RICERCHE DI MERCATO E COMUNICAZIONE

Datacontact opera in particolare nei settori del contact center in outsourcing, delle ricerche di mercato e della comunicazione multimediale. Si rivolge anche alla formazione specialistica e ai servizi editoriali multimediali, che rappresentano il fulcro dell’esperienza dell’azienda nata nel 2001.

VOCAZIONE FEMMINILE

Delle 1.200 persone che vi lavorano, il 73% sono donne e l’età media dei dipendenti di questa azienda è di 37 anni. La vocazione femminile emerge soprattutto dalla composizione del Consiglio d’amministrazione, interamente presieduto da donne.

ASCOLTO E CONNESSIONE

L’ascolto, la connessione e il dialogo sono, come spiega Laura Tosto, una sorta di seconda anima dell’azienda che in ogni attività mette sempre al primo posto l’attenzione al cliente finale, non solo tramite il classico canale del telefono ma anche tramite i nuovi media.

PIU’ DIGITALE

Negli ultimi anni è cambiata molto la regolamentazione del contact center in outsourcing, a partire dalla privacy, ma è cambiata molto anche l’attitudine dei clienti ai canali digitali. In generale questo è un settore che sta vivendo profondi cambiamenti dovuti alla tecnologia e all’automazione di molti processi, senza però che questo significhi dover rinunciare, o anche solo diminuire, la presenza di personale. Potenziare la competenza dei propri consulenti digitali, in supporto ad attività a forte valore aggiunto, infatti, rende una risorsa quello che poteva sembrare una minaccia.

BASILICATA SCELTA DI CUORE

La scelta di avere la sede principale a Matera, quindi in Basilicata, è, come spiega ancora Laura Tosto, “una scelta di cuore. Il legame col territorio è sempre stato forte anche perché è stata creata una comunità di giovani che sono stati formati nell’azienda anche su competenza nuove. E si è cercato inoltre di mantenere un legame sociale col territorio, promuovendo iniziative a beneficio della comunità. Il senso di appartenenza come valore fondante permette, infine, di rinsaldare ancora di più il rapporto con le risorse umane”.