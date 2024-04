Sostenibilità, design e innovazione: il futuro di CUPRA prende forma in DarkRebel

“DarkRebel esprime tutto ciò che sarà il futuro di CUPRA, nel design, nella tecnologia e nei materiali - spiega Pierantonio Vianello, Direttore di CUPRA Italia -. Grazie al 3D e a un approccio parametrico, la struttura del veicolo acquisterà più importanza a livello estetico, e questo comporterà una riduzione nell’utilizzo dei materiali”. Luce e colore sono elementi centrali nella ricerca di nuove soluzioni e identità innovative. “Stiamo lavorando sul valore della luce come elemento decorativo, capace di dare colore all’auto - sottolinea Francesca Sangalli, Responsabile di Color & Trim e Concept & Strategy di CUPRA -. Nella DarkRebel il colore ha una riflettanza estrema che cambia la percezione della scultura dell’auto a seconda delle ore del giorno, riflettendo l’ambiente circostante in maniera completamente differente”.

L’uso di materiali sostenibili

La show car è il fulcro di “THE REBEL SIDE OF DESIGN ”, il percorso multisensoriale pensato da CUPRA che interpreta, nelle location di Corso Como 1, Piazza XXV Aprile e Garibaldi Gallery il tema di questa edizione della Milano Design Week, “Materia Natura”. Una riflessione che si traduce in sostenibilità e ricerca dei materiali. “Per noi - continua Vianello - significa poter dare vita a componenti naturali, sostenibili o riciclati. Significa anche ridurre l'impiego di quei materiali che, molto spesso, vengono usati per nasconderne altri, generando uno spreco evidente. E poter dare, grazie al 3D, una dignità alla plastica che una volta veniva nascosta o camuffata, restituendo tutta l’autenticità del materiale”.