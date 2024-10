Demo Day 2024: la vetrina per valorizzare le startup dei Village di Crédit Agricole Italia

“Ho lavorato per tre anni in Estonia, un ecosistema molto piccolo dove però oggi si trovano una decina di “unicorn” - ha raccontato Fini, intervistato sul palco del Demo Day dal giornalista di Tgcom24 Dario Donato -. Questo rende il senso di come degli ecosistemi ben fatti, in cui le imprese, i ragazzi possono operare, inventare, avere tutte le partnership necessarie per accelerarsi, proprio come i Village, siano fondamentali”.