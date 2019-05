Costi: cosa deve dirti la banca

Cos’è la MIFID II

La MIFID II è una direttiva europea sui servizi finanziari, del 15 maggio 2014, che inizialmente sarebbe dovuta entrare in vigore il 3 gennaio 2017, ma è diventata operativa un anno più tardi. Si tratta dell’evoluzione della precedente disciplina, la MIFID, del 2007. La versione più recente ne amplifica il campo d’azione. MIFID è acronimo di Markets in Financial Instruments Directive.



Cosa deve dirti la banca

La banca, o l’intermediario finanziario, deve fornire - sia prima che dopo la prestazione del servizio e la sottoscrizione dello strumento finanziario - informazioni in forma aggregata su tutti i costi e gli oneri connessi ai servizi prestati e agli strumenti finanziari. Insomma, è importante che vengano comunicati i costi totali dei servizi e degli strumenti e i loro effetti complessivi sul rendimento.



L’importanza di un consulente indipendente

I costi per i servizi di investimento sono spesso una delle spese più ingenti per le famiglie, senza che spesso esse se ne accorgano. Se il tuo intermediario ancora non ti ha comunicato quanto paghi per il tuo investimento e vuoi vederci più chiaro prendi un appuntamento con un consulente Moneyfarm, la società di consulenza finanziaria indipendente numero uno in Italia.



Non perdere l'opportunità di vederci chiaro sulla gestione dei tuoi investimenti.