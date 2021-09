Con il progetto ‘Oasi urbane' piantumeremo alberi in 10 città italiane

“A fine settembre lanceremo il progetto ‘Oasi urbane’, grazie al quale piantumeremo 10.000 alberi in 10 città italiane per far sì che si rigeneri qualcosa che purtroppo abbiamo distrutto negli anni. Partiremo da Milano, dove verranno coinvolti centocinquanta under 30 provenienti da tutta Italia”, ha spiegato Maura Latini. Oasi urbane a Milano I giovani coinvolti nel progetto saranno a Milano dal 27 al 29 settembre, in occasione della PreCop26 , la riunione preparatoria della Conference of parties (Cop26) della Convenzione sui cambiamenti climatici che è in programma a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre. I centocinquanta under 30 coinvolti contribuiranno attivamente alla piantumazione.

Gender equality e empowerment femminile

Non solo sostenibilità. Latini ha anche parlato dell’occupazione femminile in Coop. “Siamo 57mila dipendenti e il 70% sono donne. Tutti coloro che hanno ruoli di responsabilità dovrebbero scegliere i collaboratori indipendentemente dal sesso o dal genere, ma solo per le competenze. Se si parte da questo punto di vista si riduce il divario di genere. Inoltre, se ci sono più donne in ruoli di responsabilità, automaticamente è anche più semplice modificare dei processi di relazione e produttivi che spesso non sono a misura di tutti i generi. Credo che oramai il percorso sia abbastanza avviato. Servirà del tempo, ma siamo sulla strada giusta. Noi in Coop ci siamo da tempo, ma non per scelta. Perché abbiamo semplicemente scelto in base alle competenze”, conclude Latini.