Come investire 100.000 euro nel 2019

Il profilo dell’investitore

La domanda che dovrebbe farsi chi decide di investire 100mila euro nel 2019 non è tanto come fare bensì perché investire. Un buon piano di investimento parte dall’identificazione del proprio profilo di investitore. Un buon consulente finanziario sottopone al cliente un questionario e pone dei quesiti precisi per comprendere le esigenze, l’orizzonte temporale e, soprattutto, il profilo di rischio dell’investitore.



L’orizzonte temporale

Investire significa proteggere e aumentare il proprio capitale nel tempo. I rischi sono presenti in ogni tipo di investimento, l’obiettivo è quello di ridurre al minimo questi rischi e rendere il più profittevole possibile l’investimento. Un investitore non è uno scommettitore: chiunque decida di investire 100mila euro, deve sempre tenere presente che, seppure la cifra sia importante, non è sufficiente per garantire nell’immediato rendimenti elevati, a meno che non si finisca per esporre il capitale a rischi elevati. Non ci si deve affidare alla fortuna, ma occorre definire un orizzonte temporale di ampio respiro, di medio-lungo termine, in maniera tale da mitigare le oscillazioni di valore dei prodotti finanziari nel breve periodo, raggiungendo un guadagno nel tempo.