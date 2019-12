Chef in Tour, studenti in viaggio alla scoperta del gusto  

Il progetto, promosso dal prestigioso Cfpa di Casarg o, vede gli allievi al lavoro su una diversa ricetta del territorio a ogni tappa, sotto la supervisione dello chef di una struttura alberghiera lombarda d’eccellenza. Chef in Tour è un viaggio nel gusto, alla scoperta di sapori e tradizioni, di luoghi e di profumi, nelle realtà alberghiere d’eccellenza della Regione Lombardia. Ideato da Xenia Hospitality Makeover, vede la partecipazione degli allievi della prestigiosa scuola alberghiera Cfpa di Casargo (Lecco): in ciascuna tappa i ragazzi hanno la possibilità di lavorare e di confrontarsi con lo chef della struttura alberghiera locale per realizzare una ricetta ad hoc che racchiuda le specifiche caratteristiche dei prodotti locali e le tradizioni culinarie della zona.

Partito a dicembre con la sua edizione pilota, “Chef in Tour” ha visto la partecipazione di tre strutture delle province di Sondrio, Lecco e Milano.

Nella prima, il ristorante Preséf dell’agriturismo Fiorida di Mantello, in provincia di Sondrio, lo chef stellato Gianni Tarabini (che si definisce un “artigiano del cibo”) ha studiato e realizzato con gli allievi del Cfpa una ricetta a base di farina di grano saraceno, ingrediente tipico della tradizione culinaria valtellinese: i ragazzi hanno così realizzato un piatto di bottoni ripieni di trippa alla birra e al pomodoro, con un accompagnamento al bitto e zucca in agrodolce.

La seconda tappa ha visto invece i ragazzi giocare “in casa” alla Casa sull’Albero, boutique hotel di Malgrate, proprio nel Lecchese a una manciata di chilometri dalla sede del Cfpa di Casargo. Nel borgo affacciato sul Lago di Como gli studenti sono stati seguiti dal giovanissimo chef del Ristorante Da Giovannino, Alessio Limonta, che è nientemeno che un ex allievo di Casargo e che con le nuove leve ha rivisitato una ricetta tradizionale, preparando una faraona ripiena con castagne e salsiccia cotta a bassa temperatura in riduzione di caffè.

Per l’ultima tappa, quella milanese, gli studenti di Casargo sono infine stati ospiti della Galleria Vik, prestigioso hotel a 5 stelle situato in Galleria Vittorio Emanuele, e del suo ristorante Vikissimo con lo chef German Bentancur: con la sua supervisione gli allievi hanno preparato un risotto alla zucca con taleggio in due consistenze. Betancur ha talmente apprezzato le capacità dei ragazzi da offrire loro possibilità di svolgere uno stage presso la struttura, a conferma della professionalità e dell’esperienza dimostrata durante le registrazioni di Chef in Tour.

Da vera eccellenza della formazione nel settore alberghiero, il Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo, promuove e segue da anni importanti iniziative come gemellaggi con importanti scuole alberghiere italiane ed europee e gare gastronomiche internazionali, che dal 2013 vengono ospitate in primavera proprio a Casargo.

Inoltre, il Cfpa promuove con impegno, la cultura gastronomica lombarda e italiana, divulgando la qualità dei prodotti alimentari nostrani e delle eccellenze alberghiere lombarde. Progetti che diventano occasioni non solo per mettere alla prova le capacità culinarie degli studenti ma per promuovere anche i gusti e le tradizioni del territorio.

