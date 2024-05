Francesco Zizola

La carità è il faro e la modalità concreta di aiuto che guida tutte le iniziative e le attività dell’opera. In uno scenario economico-sociale difficile, in cui la fascia dei poveri è sempre più ampia, il Polo della Carità è come una mano tesa, ispirata dall’amore e dalla fraternità di Gesù, che offre non solo il nutrimento materiale, ma anche quello della vicinanza e della fratellanza