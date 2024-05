8xmille, un gesto d'amore che non costa niente

Dal Polo della Carità di Salerno, che accoglie e sostiene chi vive in povertà estrema, alla mensa di San Ferdinando, nel Reggino, che serve 20mila pasti caldi ogni anno a chi ha perso tutto. Ecco come ogni firma si trasforma in un aiuto concreto a chi ha bisogno

Perché un gesto semplice – e gratuito – può cambiare la vita delle persone. Succede ad esempio a Salerno: qui la Caritas diocesana, attraverso un sistema di accoglienza diffusa, offre risposte concrete a chi vive situazioni di povertà estrema. Oppure a San Ferdinando, nel Reggino, dove chi ha perso tutto ed è finito in strada trova una mano tesa e un pasto caldo alla mensa diocesana. E per sostenere queste iniziative è sufficiente un piccolo gesto: una firma per destinare l’ 8xmille alla Chiesa cattolica .

La carità è il faro e la modalità concreta di aiuto che guida tutte le iniziative e le attività dell’opera. In uno scenario economico-sociale difficile, in cui la fascia dei poveri è sempre più ampia, il Polo della Carità è come una mano tesa, ispirata dall’amore e dalla fraternità di Gesù, che offre non solo il nutrimento materiale, ma anche quello della vicinanza e della fratellanza

Dormitorio “Don Tonino Bello” a Salerno: un luogo dove la vita rifiorisce. A Salerno, c’è un dormitorio che accoglie ospiti in condizione cronica di disagio abitativo, accompagnandoli in un percorso di reinserimento sociale e lavorativo

Un gesto apparentemente banale ma che, moltiplicato per migliaia di persone, può fare moltissimo se viene indirizzato ai bisogni reali delle persone. Ed è quello che fanno questi due progetti – due tra una moltitudine di interventi – finanziati grazie all’8xmille alla Chiesa cattolica. Ecco, nel dettaglio, come funzionano e quali risultati hanno prodotto.

Il Polo della Carità di Salerno, l’accoglienza per dare speranza Il Polo della Carità sorge nel centro storico di Salerno, e dal 2022, grazie a un sistema di accoglienza diffusa, offre risposte concrete ai bisogni di chi vive in condizioni di povertà estrema. Una rete di solidarietà che comprende dormitori e una mensa ma non solo: vengono offerti anche attività di accompagnamento e sostegno, un ambulatorio medico, il supporto nelle cure, un segretariato sociale, un centro diurno.

Il progetto si snoda in diverse sedi nel cuore della città: a ridosso della Cattedrale e della sede arcivescovile si trovano il Dormitorio “Gesù Misericordioso” e il Centro diurno “San Francesco di Paola”, con una capienza di circa 40 posti, che offrono accoglienza diurna e notturna, cena e colazione, servizi igienici e doccia, guardaroba e lavanderia, ascolto e orientamento, supporto nella ricerca di lavoro, consulenza legale, ambulatorio medico e banco farmaceutico. In Piazza San Francesco, annesso al Convento dei Frati Cappuccini, si trova invece il dormitorio intitolato a don Tonino Bello: qui vengono ospitate persone in emergenza abitativa, che vengono accompagnate in un percorso di reinserimento sociale e, quando possibile, lavorativo. Le donne sole o con minori, in fuga da guerre o in uno stato di difficoltà, trovano invece rifugio in un appartamento messo a disposizione in via Angrisani, che in questo momento ospita 3 famiglie ucraine. E a chiudere il cerchio della solidarietà è la mensa intitolata a San Francesco: ogni giorno vengono preparati 200 pasti, anche per gli ospiti dei dormitori.

Nei primi due mesi di apertura del Polo della Carità (novembre-dicembre 2022), nel dormitorio sono state servite circa 1.800 cene e altrettante colazioni e distribuiti oltre 400 capi di abbigliamento e scarpe, con una presenza media giornaliera di 30 persone ospitate al dormitorio e di 20 al Centro diurno. Numeri importanti, che sono aumentati nel 2023: nel primo semestre si sono rivolte al Polo della Carità 182 persone. Che sono state accolte e seguite proprio grazie ai fondi dell’8xmille (200mila euro destinati nel 2023 a questo progetto) e all’impegno di 60 volontari. “Accogliere – spiega don Flavio Manzo, direttore della Caritas di Salerno – significa essere vicini a chi è solo e donare speranza a chi ha perso la fiducia. La povertà è multidimensionale, non è solo fame e mancanza di denaro. È povertà di speranza, di opportunità, di scelta. Il primo strumento operativo che mettiamo in campo è la ‘relazione’, che può diventare trampolino di lancio per nuove sfide. Le persone, con il giusto supporto, possono accettare di rimettersi in gioco e tentare nuovi percorsi di vita”.

La mensa diocesana di San Ferdinando, 20mila pasti caldi ogni anno Finanziata, nel triennio 2020-2022, con 115mila euro derivanti dai fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica, la mensa diocesana della Caritas di Oppido Mamertina-Palmi è destinata alle persone in povertà estrema: famiglie in grande difficoltà economica ma anche migranti residenti sul territorio. Aperta due giorni a settimana grazie a una squadra di 30 volontari, la mensa, che sorge in una zona centrale di San Ferdinando (RC) e dispone di 100 posti a sedere, distribuisce 400 pasti caldi ogni settimana, più di 20mila ogni anno.

“La mensa – spiega il diacono Michele Vomera, direttore della Caritas – è situata in un luogo strategico, abbraccia un notevole bacino di utenza ed è anche situata in una zona di passaggio per i molti migranti che vivono negli insediamenti del territorio. Ogni giorno entriamo in contatto con famiglie in difficoltà ed immigrati. I fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica ci hanno permesso di realizzare uno spazio accogliente e ampio per aiutare i nostri ospiti a sentirsi a casa. La mensa è un punto di riferimento che trae valore aggiunto anche dalla presenza delle Suore della Carità che con il loro amorevole sorriso sono sempre pronte a donare supporto ed una parola di conforto”.

E proprio la capacità di ascolto e condivisione è uno dei punti di forza di questa realtà. Tanto che spesso gli ospiti restituiscono l’accoglienza ricevuta offrendo aiuto ai volontari e sostenendo i nuovi arrivati nell’integrazione linguistica, oppure condividendo cultura e radici con la preparazione di un pasto tradizionale dei propri Paesi di origine. Uno scambio che va oltre il cibo, coinvolgendo abitudini e usanze, e creando legami di amicizia duraturi e una rete di sostegno alle persone.

Due progetti, quelli realizzati a Salerno e a San Ferdinando, per i quali ogni singola firma per destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica è stata importante. E ognuna ha contribuito a fare la differenza in questi e in tanti altri ambiti d’intervento finanziati proprio grazie all’8xmille: sul sito 8xmille.it puoi scoprire come ogni firma si trasformi in un gesto d’amore.