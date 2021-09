Ambiente e sostenibilità cardine della ripartenza: in casa è il momento delle pompe di calore

Ambiente e sostenibilità, ormai da anni al centro del dibattito sul futuro del nostro pianeta, sono diventati uno dei cardini delle politiche europee per la ripartenza e il rilancio dell’era post-Covid. L’Ue punta a dimezzare le emissioni di CO2 entro il 2030 e a diventare, entro il 2050, il primo continente carbon neutral. Per riuscire a centrare l’obiettivo saranno fondamentali gli interventi – oltre a quelli già in atto nel settore dell’energia con gli investimenti sulle rinnovabili – che incidano sulla mobilità e soprattutto sul riscaldamento domestico. Entro il 2030, secondo il piano europeo, almeno il 32% dell’energia dovrà infatti essere prodotto da fonti rinnovabili, che dovranno essere incentivate e adottate proprio nel settore dei trasporti e della climatizzazione, intesa come riscaldamento e raffrescamento, in ambito sia domestico sia industriale.

Per quanto riguarda la climatizzazione, un ruolo centrale al fine di raggiungere i traguardi prefissati è rivestito dalle pompe di calore, come affermato anche dall’ufficio del Commissario europeo all’Energiagli obiettivi al 2050 implicano la decarbonizzazione e l’elettrificazione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento “del 50-70% nel settore residenziale e del 60% del terziario”, ragion per cui le pompe di calore rappresentano “una tecnologia centrale per la realizzazione del Green Deal”.

A guidare lo sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili nel settore dei sistemi per il riscaldamento, il raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria è senza dubbio Bosch Termotecnica, da sempre impegnata nella progettazione e nella realizzazione di impianti che combinino ecosostenibilità e risparmio energetico con il massimo comfort per gli utenti. Oggi più che mai le pompe di calore aria-acqua di Bosch costituiscono la migliore soluzione per gestire in totale libertà il riscaldamento ed il raffrescamento della propria abitazione, rispettando l’ambiente, risparmiando sui costi dell’energia e contribuendo a ridurre le emissioni inquinanti, requisito fondamentale per raggiungere gli obiettivi per la salvaguardia del pianeta. Senza contare che, grazie agli incentivi fiscali attualmente in vigore (conto termico, Ecobonus, sconto in fattura e, per i professionisti, cessione del credito, attivabile attraverso la Bosch SmartPlatform), le pompe di calore Bosch diventano ancor più accessibili.

Tra le diverse soluzioni proposte dall’azienda – leader in Europa per i prodotti per il riscaldamento a risparmio energetico e le soluzioni per l’acqua calda sanitaria – spiccano la pompa di calore Compress 7000 AW, che combina efficienza, silenziosità e design, e Compress 3000 AWS, perfetta per chi cerca efficienza e flessibilità in un unico prodotto.

La pompa di calore Compress 7000 AW ottimizza il risparmio energetico utilizzando l’energia ricavata dall’aria per riscaldare, raffrescare e per produrre l’acqua calda sanitaria. Estremamente silenziosa, tanto da porsi al top del mercato nella sua categoria, la pompa di calore reversibile aria-acqua è adatta all’installazione sia nei nuovi edifici sia per sostituire impianti preesistenti durante lavori di ammodernamento e si distingue per le elevate prestazioni e il grande comfort domestico. Disponibile in diverse taglie di potenza (da 5 a 17 kW) e in diversi modelli, Compress 7000 AW si può facilmente integrare anche con impianti fotovoltaici, solari termici e generatori ausiliari per realizzare un impianto ancora più efficiente ed ecosostenibile, e, tramite un apposito accessorio, è possibile connettere l'impianto alla rete internet di casa per gestirlo da remoto tramite l’app Bosch EasyRemote.

La pompa di calore reversibile aria-acqua Compress 3000 AWS si distingue invece per la sua versatilità: ampio range di potenza (da 4 a 15 kW), alimentazione monofase o trifase, 4 differenti configurazioni per adattarsi a qualsiasi esigenza, ed è inoltre in grado di regolare la potenza in modo continuo in base al reale fabbisogno di comfort. Anch’essa predisposta per garantire un funzionamento ottimale anche in abbinamento a caldaie e impianti fotovoltaici, può essere gestita comodamente da remoto tramite apposita app.

Per ricevere un preventivo gratuito consultare la pagina https://bosch-quote.com/it/heat-pump