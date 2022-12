Allevamenti no stress e lana di qualità: il modello di “Basilicata alpaca”

L’artefice del progetto è Canio Caruso , fondatore e titolare di “ Basilicata Alpaca ”, allevamento a scopo non alimentare di Acerenza, in provincia di Potenza. Un progetto che ha l’obiettivo di allevare gli animali in libertà, promuovere una moda ecosostenibile e avvicinare grandi e bambini a un animale non sempre conosciuto nel nostro Paese ma estremamente dolce e affabile.

A STRETTO CONTATTO CON GLI ALPACA

L’alpaca fa parte della famiglia dei camelidi: è affettuoso, docile, curioso e persino alla continua ricerca del contatto umano. Al punto che l’azienda organizza incontri a tu per tu con questi animali: ci sono, infatti, visite guidate per gruppi e scuole, percorsi appositi per alpaca trekking e addirittura interventi di pet therapy per bambini, anziani e persone con disabilità.

Visitando l’allevamento è possibile essere accompagnati durante il percorso da guide che, oltre a fornire nozioni didattiche sugli alpaca e sulla loro lana, cercano di far vivere un viaggio emozionale alla scoperta delle antiche tradizioni dell’Impero degli Inca e, appunto, degli alpaca.

UNA LANA DI QUALITA’

L’alpaca, oltre che per la sua indole a farsi avvicinare e coccolare dall’uomo, si distingue per la sua pregiata, soffice e caldissima lana, ricavata senza stress e maltrattamenti per gli animali. “Un vero e proprio prodotto di nicchia al punto da essere chiamata la lana degli dei”, come spiega Canio Caruso. Perché la lana degli alpaca, la cui tosatura avviene una volta all’anno, ha tante qualità come morbidezza e resistenza: viene poi trasformata in filato in un laboratorio artigianale che adotta metodi naturali e senza impiego di sostanze chimiche. Dopo la filatura, il personale di “Basilicata alpaca” si occupa della realizzazione a mano di capi e accessori di abbigliamento 100% alpaca grazie all’uso di strumenti della tradizione artigianale come telai, ferri e uncinetto. Ecco dunque che la lana degli alpaca offre anche la possibilità di riscoprire gli antichi mestieri e ricorda come la fantasia e il sapiente lavoro fatto a mano possano permetter edi produrre capi di qualità e pezzi unici. Articoli resistenti, caratteristici e soprattutto totalmente Made in Italy, disponibili sullo shop online dell’azienda e nel punto vendita di Acerenza.

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

La sostenibilità ambientale poi è un vero impegno per “Basilicata alpaca”: dall’efficienza energetica alla ricerca di materiali ecologici per i prodotti fino alla costante collaborazione con partner locali che permette di ridurre i costi di trasporto e avvantaggia l’economia locale. Chi decide di visitare l’azienda poi può trascorrere un’intera giornata tra natura e relax: a disposizione dei clienti ci sono area pic nic, un chiosco bar biciclette elettriche per esplorare il territorio e tanti itinerari e percorsi nel verde.