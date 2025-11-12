Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
nella valle d’itria

Eccellenza, internazionalità e ospitalità: The Italian Collection di Azimut sbarca in Puglia

Per l’ultima tappa del 2025 Azimut ha scelto Borgo Egnazia, simbolo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana e ponte ideale con la vocazione internazionale del Gruppo

contenuto sponsorizzato

Dopo Firenze, Venezia e la sede Ferrari di Fiorano, il viaggio di Italian Collection, il format di incontri firmato Azimut, ha fatto tappa, per l’ultimo appuntamento del 2025, in Puglia, a Borgo Egnazia. Nato per valorizzare il dialogo diretto con il territorio, Italian Collection ha raccontato la capacità di Azimut di coniugare internazionalità e attenzione all’economia reale, innovazione e radicamento locale.

1 di 5
© Azimut
© Azimut
© Azimut

© Azimut

© Azimut

Eccellenze internazionali

  “Borgo Egnazia per noi è un ottimo trait d’union - ha spiegato Matteo D’Ettorre, Amministratore delegato di Azimut Capital Management e CEO di Azimut Financial Insurance -: rappresenta infatti l’eccellenza dell’ospitalità italiana, proprio come noi cerchiamo di rappresentare l’eccellenza nel rapporto con i nostri clienti, famiglie e imprenditori. È una location straordinariamente attraente anche sul piano internazionale. Non a caso in questo luogo, che l’anno passato ha ospitato il G7, noi abbiamo scelto di far tappa con Italian Collection ma anche di tenere, nei giorni scorsi, la decima conferenza globale di Azimut

Innovazione, indipendenza e internazionalità

  L’incontro pugliese ha quindi rappresentato un momento di sintesi: un luogo dove ospitalità, cultura e visione finanziaria si fondono in un linguaggio comune, quello dell’eccellenza. Perché la finanza, nella visione di Azimut, non è solo numeri e mercati, ma anche capacità di costruire relazioni solide, sostenere l’impresa e guardare oltre i confini.

Il nostro modello di sviluppo - ha spiegato Giorgio Medda, CEO del Gruppo Azimut - , diciamo spesso che si misura sulle tre I: innovazione, perché siamo una società che ha sempre portato novità sul mercato; indipendenza, che garantisce il perfetto allineamento di interessi con i nostri clienti; e infine internazionalità, l’accesso ai mercati globali che ci permette di offrire opportunità uniche e diversificate.

azimut
I contenuti di questa pagina sono stati prodotti integralmente da Azimut