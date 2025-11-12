Eccellenza, internazionalità e ospitalità: The Italian Collection di Azimut sbarca in Puglia

© Azimut
© Azimut
Per l’ultima tappa del 2025 Azimut ha scelto Borgo Egnazia, simbolo dell’eccellenza dell’ospitalità italiana e ponte ideale con la vocazione internazionale del Gruppo
Dopo Firenze, Venezia e la sede Ferrari di Fiorano, il viaggio di Italian Collection, il format di incontri firmato Azimut, ha fatto tappa, per l’ultimo appuntamento del 2025, in Puglia, a Borgo Egnazia. Nato per valorizzare il dialogo diretto con il territorio, Italian Collection ha raccontato la capacità di Azimut di coniugare internazionalità e attenzione all’economia reale, innovazione e radicamento locale.
© Azimut
© Azimut
“Borgo Egnazia per noi è un ottimo trait d’union - ha spiegato Matteo D’Ettorre, Amministratore delegato di Azimut Capital Management e CEO di Azimut Financial Insurance -: rappresenta infatti l’eccellenza dell’ospitalità italiana, proprio come noi cerchiamo di rappresentare l’eccellenza nel rapporto con i nostri clienti, famiglie e imprenditori. È una location straordinariamente attraente anche sul piano internazionale. Non a caso in questo luogo, che l’anno passato ha ospitato il G7, noi abbiamo scelto di far tappa con Italian Collection ma anche di tenere, nei giorni scorsi, la decima conferenza globale di Azimut”
L’incontro pugliese ha quindi rappresentato un momento di sintesi: un luogo dove ospitalità, cultura e visione finanziaria si fondono in un linguaggio comune, quello dell’eccellenza. Perché la finanza, nella visione di Azimut, non è solo numeri e mercati, ma anche capacità di costruire relazioni solide, sostenere l’impresa e guardare oltre i confini.
“Il nostro modello di sviluppo - ha spiegato Giorgio Medda, CEO del Gruppo Azimut - , diciamo spesso che si misura sulle tre I: innovazione, perché siamo una società che ha sempre portato novità sul mercato; indipendenza, che garantisce il perfetto allineamento di interessi con i nostri clienti; e infine internazionalità, l’accesso ai mercati globali che ci permette di offrire opportunità uniche e diversificate.”