Saliamo a bordo di A3 Sportback 40 TFSI

È uguale in tutto e per tutta alla versione normale… L’unica differenza è data dallo sportellino della ricarica. Sotto il cofano c’è il motore 4 cilindri turbo benzina 1.4 da 150 CV, abbinato a un motore elettrico da 109 CV, per una potenza complessiva di 204 CV. È stata la prima compatta plug-in premium al mondo. La versione e-tron debuttò nel 2014. Oggi la batteria che alimenta il motore elettrico ha una capacità di 13 kWh. Quasi il 50% in più rispetto al modello che l’ha preceduta. Questo significa che si arrivano a percorrere, a zero emissioni, fino a 67 Km. Un’autonomia degna di nota che rende, a tutti gli effetti, questa A3 un’automobile perfetta per muoversi nei tratti urbani, ma altrettanto confortevole se si sceglie di utilizzarla nei tragitti più lunghi, quando entra in azione il motore termico.