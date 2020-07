Audi A3, l’auto che precorre il futuro

Cosa cerchiamo oggi in un’auto? Estetica, comfort, alte prestazioni tecnologiche, sicurezza e attenzione per l’ambiente. Ingredienti che Audi spera faranno la fortuna della quarta generazione di Audi A3, l’auto che dal 1996 ha fatto innamorare intere generazioni di millennial colpiti dalla sua linea compatta e dal suo cuore tecnologico, diventando ben presto uno dei best seller della casa dei Quattro Anelli. Ora è pronta per spezzare anche i cuori dei driver del futuro.

La nuova Audi A3 Sportback ha un look sportivo, ma con la passione per tutto ciò che è tecnologia e innovazione. Basta guardare la sua versatilità per capire che questa auto guarda al futuro e alla trasformazione energetica in atto: disponibile con tre varianti d’assetto e la trazione anteriore o integrale quattro e con versioni di motorizzazione diverse (TFSI, TDI, mild-hybrid, plug-in e a metano), Audi A3 costituisce un unicum indiscutibile sul mercato. La scelta è davvero completa e capace di stimolare ogni tipo di guidatore, da quello più attento alla performance a quello più propenso a una guida green.

Il fascino della nuova Audi A3 Sportback si trova tutto nelle linee fortemente aerodinamiche, dalla forma leggermente concava sui fianchi che le donano ancora più dinamicità e da suo look “total Audi” dato dalla nuova parte frontale dove fa bella mostra di sé l’ampio Single Frame esagonale e la griglia a nido d’ape. La scocca è più ampia rispetto a quella del precedente modello e conta su una lunghezza di 4,34 metri e una larghezza di 1,82 metri (di 3 cm più larga), per garantire maggior comfort in tutto l’abitacolo.

La vera rivoluzione è all’interno. Non solo per la raffinatezza dei rivestimenti e dei dettagli come le cuciture a contrasto e le maniglie apriporta, ma soprattutto per il design della plancia, dalle cui linee essenziali, che si ispirano ai modelli Audi di categoria superiore, si accede al cuore digitale e tecnologico del veicolo: lo schermo touch da 10,1" consente di gestire la selezione dei media, la navigazione e l’ampia gamma di servizi Audi connect, sia con il volante multifunzione che ricorrendo ai comandi vocali di ultima generazione che riconoscono anche le espressioni di uso comune. Una novità assoluta per la gamma A3.

In abbinamento al sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, di serie a partire dalla versione Business, è previsto l’Audi virtual cockpit, forte di funzioni aggiuntive tra le quali la rappresentazione della mappa di navigazione in formato ampliato. Tra le dotazioni a richiesta l’Audi virtual cockpit plus da 12,3", e l’head-up display, che proietta – a colori – le principali informazioni sul parabrezza.

Audi A3 dispone della piattaforma modulare d’infotainment di terza generazione MIB 3 caratterizzata da una potenza di calcolo dieci volte superiore al sistema MIB 2 e interagisce con l’inedita Communication Box, che, oltre a raggruppare tutte le funzioni relative alla connettività, ad esempio la telefonia o i servizi Audi connect con velocità LTE Advanced, integra anche l’hotspot WLAN.

Nuova Audi A3 Sportback è equipaggiata di serie con la radio digitale DAB+ (disponibili, su richiesta, anche la online radio e la hybrid radio), mentre il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch riconosce le preferenze del conducente sulla base dei tragitti effettuati – seguendo una strategia di autoapprendimento – ed è così in grado di proporre i percorsi più adeguati, tenendo conto dell’intensità del traffico.

Quanto ai servizi Car-to-X, nuova Audi A3 Sportback si avvale dell’intelligenza collettiva della flotta Audi con la conseguente condivisione delle informazioni sull’entrata e sull’uscita dai parcheggi, fornendo stime in merito ai posti liberi disponibili, agli avvisi di pericolo, come quelli della presenza di nebbia o ghiaccio, e ai limiti di velocità.

Ma le dotazioni digitali e tecnologiche di nuova Audi A3 sono davvero infinite. Basti allora sapere che acquistarla comporta un vero e proprio… ritorno al futuro.