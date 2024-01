Qualità, convenienza e resilienza, la Marca del Distributore

Nonostante la Distribuzione Moderna nel 2023 sia andata incontro a una riduzione dei volumi, la MDD ha raggiunto quote di mercato record, con ricadute positive per le aziende partner

A fronte di una flessione dei volumi superiore a 1 miliardo di euro nei canali della Distribuzione Moderna e del discount, la Marca del Distributore ha registrato nel 2023 una crescita dei volumi pari a 332 milioni di euro, affermandosi come strumento fondamentale delle imprese della Distribuzione Moderna per sostenere il potere di acquisto delle famiglie.

“I prodotti a marca del distributore - spiega Mauro Lusetti, presidente Adm - garantendo un'offerta che coniuga qualità e convenienza, si sono dimostrati uno strumento efficace e molto apprezzato dagli italiani nel contrastare l'aumento dei prezzi. Il settore distributivo si conferma come un asset strategico dell'economia del Paese, sia per il valore aggiunto che riesce a generare sia per il contributo all'occupazione e il sostegno alle filiere del made in Italy”.

Lo studio “Marca del Distributore e Made in Italy: il ruolo della Distribuzione Moderna”, realizzata da The European House - Ambrosetti per l’Associazione Distribuzione Moderna, che sarà presentato durante il convegno inaugurale di Marca by BolognaFiere 2024 il 16 gennaio, mostra inoltre come il contributo della MDD alla residenza delle aziende partner. Gli MDD partner sono caratterizzati infatti da un incremento del fatturato annuo più che doppio, nell’ultimo decennio, rispetto a quello dell’industria alimentare, e con una crescita del valore aggiunto e una propensione ad investire molto superiore alla media del settore.

La ventesima edizione di Marca Il 16 e 17 gennaio, nella cornice di BolognaFiere, con il supporto di ADM (Associazione Distribuzione Moderna) si tiene la ventesima edizione di Marca, l’unica fiera italiana dedicata ai prodotti dell’eccellenza italiana a Marca del Distributore. Marca è una delle principali fiere dell’agroalimentare in Europa, che ogni anno raccoglie oltre 10mila visitatori e migliaia di aziende agroalimentari che espongono i prodotti dell’eccellenza italiana.

Lo streaming del convegno inaugurale Un momento chiave della manifestazione sarà rappresentato dal convegno inaugurale che si terrà il 16 gennaio (dalle ore 10.30 alle 12.10 circa) e che potrà essere seguito anche su TgCom24 in streaming. Nel corso dell’evento, saranno presentate le evidenze del Position Paper “Marca del Distributore e Made in Italy: il ruolo della Distribuzione Moderna”, realizzato da The European House – Ambrosetti per ADM.

Il programma del convegno di apertura di Marca 2024