Marca 2024, segui il convegno di apertura in diretta

Al via la 20esima edizione di Marca by BolognaFiere, la Mostra Convegno Internazionale dedicata alla marca commerciale.

Il convegno di apertura presenta l’analisi realizzata per Associazione Distribuzione Moderna da The European House - Ambrosetti: “Marca del Distributore e Made in Italy: il ruolo della Distribuzione Moderna”, che mostra come la MDD rappresenti uno strumento fondamentale delle imprese della distribuzione moderna per sostenere il potere di acquisto delle famiglie, offrendo qualità e convenienza.