Presentata Aruba Enterprise, la Trasformazione digitale ad hoc per le imprese

Offrire alle imprese di medie e grandi dimensioni soluzioni d’avanguardia e consulenze mirate per cogliere appieno le grandi opportunità di crescita e sviluppo offerte dalla Trasformazione digitale: è questa la missione di Aruba Enterprise , la divisione di Aruba presentata oggi nel corso di un evento esclusivo al Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro, il più grande data center campus d’Italia. Una location che, sita nella Bergamasca a 30 chilometri da Milano, è significativa anche per via della sua valenza strategica quale punto d’interscambio dati del MIX (Milan Internet eXchange), che in collaborazione con Aruba ha attivato proprio all’interno del data center un POP (Point of Presence).

E proprio Aruba, che con i suoi servizi – utilizzati oggi da milioni di persone ogni giorno – è stata tra i capostipite della diffusione di Internet in Italia fin dal 1994, negli ultimi dieci anni ha rivolto un’attenzione particolare alle imprese alla ricerca di soluzioni d’avanguardia per vincere la sfida della Digital Transformation. Così, a partire dal 2006, la società ha realizzato soluzioni su misura per Pubblica Amministrazione, banche, grandi imprese e aziende globali, anche grazie al know-how acquisito nel tempo, che ha consentito ad Aruba di investire non solo nella formazione continua del personale, ma anche nella realizzazione di infrastrutture altamente innovative per la creazione in tutta Europa di un network di data center la cui punta di diamante è proprio il sito bergamasco.



Divenuto oggi anche teatro di un evento completamente dedicato ai servizi IT a disposizione per la Trasformazione Digitale in Italia: a chi ne traccia la strada, a chi la percorre, a chi vuole saperne di più e a chi già ne è parte. Moderato da Riccardo Luna, l’incontro ha visto la partecipazione dei vertici dell’azienda, degli sponsor Intel e VMware, di ospiti illustri e di grandi nomi delle imprese italiane, oltre che del team Aruba.it Racing – Ducati con i due piloti di Superbike Chaz Davies e Alvaro Bautista.



Una giornata di approfondimento dei temi dedicati alle tecnologie e all’IT durante la quale l’AD di Aruba, Stefano Cecconi, ha potuto raccontare la storia di Aruba, il percorso che ha portato al completamento della divisione e l’obiettivo di Aruba Enterprise: fornire alle imprese non solo il proprio network di Data Center, ma anche soluzioni ad hoc per rispondere alle specifiche esigenze di ogni azienda, dalla gestione delle infrastrutture ai sistemi di sicurezza IT, dall’Internet of Things alla gestione dei servizi con credenziali SPID, dall’analisi di Big Data a servizi cloud, dalla fatturazione elettronica alla firma digitale, dalla PEC per le imprese a servizi di Disaster Recovery.



Un service desk e team di ingegneri e solution architect dedicati, una rete di data center distribuiti sul territorio, l’attenzione al green e all’utilizzo di fonti rinnovabili per alimentare il network fanno poi da ulteriore cornice alla realtà Aruba che, con il continuo impegno alla ricerca di soluzioni capaci di rispondere alle sfide dei clienti, garantisce flessibilità, sicurezza e competenza nella gestione dei progetti, dai più lineari ai più articolati e complessi. E procede a passo spedito verso il futuro, accompagnandovi anche le sempre più numerose aziende che le danno fiducia