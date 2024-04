Arca Fondi, iniziare oggi a progettare il futuro

Sottoscrivere una pensione complementare diventa fondamentale soprattutto per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro e che hanno bisogno di essere guidati verso una scelta consapevole e di prospettiva

Il sistema pensionistico nel suo assetto attuale mostra infatti, già oggi, i primi segni di insostenibilità. Sottoscrivere fin dai primi anni di attività una pensione integrativa diventa quindi un passaggio fondamentale per accumulare un capitale che assicuri l’adeguato mantenimento del proprio tenore di vita anche in futuro.

In questo contesto si inserisce Arca Previdenza, istituito da Arca Fondi SGR, che oggi risulta il primo Fondo Pensione Aperto in Italia con oltre 4,9 miliardi di gestione e oltre 220.000 iscritti sia individuali che tramite accordi collettivi.

Giovani e pensione integrativa Il tema della previdenza integrativa è assolutamente strategico anche e soprattutto per i giovani, poco avvezzi a preoccuparsi delle forme pensionistiche alternative. Come sottolineato da Ugo Loeser, Ceo di Arca Fondi SGR, "l'iscrizione a programmi di previdenza integrativa dovrebbe essere prevista già all'ingresso del mondo del lavoro. Difficilmente i giovani si preoccupano della pensione e credo che sia responsabilità degli enti e delle aziende che li assumono includere un pacchetto di previdenza integrativa nel loro contratto. Cento euro investiti oggi possono valere 900-1000 euro nell’arco di 40 anni, se investiti bene".

Arca Previdenza è composto da quattro comparti di investimento (Alta Crescita Sostenibile, Crescita Sostenibile, Rendita Sostenibile ed Obiettivo TFR) differenziati per Asset Allocation e profilo rischio/rendimento.

I comparti sono gestiti in ottica ESG, pertanto, le aziende vengono selezionate sia per le loro prospettive di crescita ma anche in quanto particolarmente virtuose nel promuovere la sostenibilità sia ambientale che sociale.

Inoltre, con l'innovativo Programma Life Cycle è possibile adeguare in modo automatico gli investimenti nel Fondo Pensione con un graduale passaggio da comparti con profilo di rischio più elevato a comparti meno rischiosi più ci si avvicina all'età della pensione.