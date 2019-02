Ai Caraibi si sogna a occhi aperti

Repubblica Dominicana, costa sud-orientale sul Mar dei Caraibi: il complesso Viva Dominicus Palace & Beach, della catena alberghiera Viva Resorts, si affaccia su una spiaggia immacolata di sabbia fine, insignita della Bandiera Blu. La sua ricca formula all inclusive può essere declinata in tante diverse esperienze, perché i sogni non sono uguali… il Gruppo Alpitour, attraverso i brand Francorosso, Presstour ed Eden Viaggi, sa come trasformarli in realtà. E con i nuovissimi aerei Neos 787 Dreamliner, il relax inizia già in volo!

Vacanze in Coppia, Romanticismo & Comfort

Uscire insieme col catamarano, scegliere il cocktail preferito a bordo delle piscine, farsi coccolare nella Spa nella medesima cabina. Cenare a lume di candela nei ristoranti a tema, gustando sapori messicani, dominicani, asiatici, italiani o fusion. Immergersi nell’idromassaggio al tramonto guardando il mare e gli occhi del partner. Mantenersi in forma in modo alternativo, con attività sportive come Pa Tuan Chin e Kiusho. Lasciarsi viziare.

Viva Dominicus Palace rientra nella collezione SeaClub ed è un’esclusiva Francorosso, che alle sue coppie propone anche le sistemazioni Premium e ai viaggi di nozze regala un trolley Piquadro.



Vacanze Attive, Sport inediti & Scoperta

E' entusiasmante cimentarsi in attività nuove, che allenano i muscoli e fanno divertire. Come surf bike che abbina il movimento della bicicletta alla tavola da surf immersa nell’acqua del mare, l’allenamento TRX che sfrutta la gravità e il peso del corpo per eseguire combinazioni di esercizi in sospensione, trapezio con rete regolamentare. Ci si diverte giorno e notte, con spettacoli in anfiteatro, party in spiaggia e discoteca; la Pizzeria rimane aperta dalle 19 alle 7 per ritemprare le energie. Viva Dominicus Beach è proposto da Presstour all’interno della collezione Exploraclub, che offre ai suoi clienti, adulti e bambini, una splendida escursione in omaggio nell’entroterra e lungo le sponde del Rio Chavón accompagnati da guide italiane, oltre alla possibilità di arricchire il proprio soggiorno con altre escursioni e tour.



Vacanze coi Bambini, Energia & Divertimento

Il tempo condiviso con la famiglia può avere un sapore speciale, da inserire nell’album dei ricordi indimenticabili. Si può affittare un bungalow in pietra corallina, composto da due camere che si affacciano sulla spiaggia o su giardini tropicali. Si possono scattare tante foto nel coloratissimo Kids Club, fra giochi d’acqua, tornei e laboratori. Si può uscire tutti insieme col Diving per fare snorkeling, oppure sperimentare la nuova attività Sea Trek (dagli 8 anni): si cammina come astronauti a 5 metri di profondità vicino ai pesci, con un casco che mantiene asciutti. Benvenuti al Ciao Club Viva Dominicus Beach, un tempio del divertimento animato dallo staff italiano Eden Viaggi, insieme a un team internazionale.