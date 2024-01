Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4, performance e cuore sportivo senza pari

Agile, dinamica e sorprendente, "Tonale Plug-In Hybrid Q4" va da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi ed è in grado di raggiungere la velocità massima di 206 km/h in modalità ibrida e di 135 km/h in modalità 100% elettrica grazie a un motore benzina turbocompresso da 1,3 litri abbinato a un motore elettrico alimentato da una batteria di 15 kWh. E non è tutto qui. Mantenendo inalterata l'adrenalina della guida sportiva e la trazione che contraddistingue il DNA Alfa Romeo, "Tonale Plug-In Hybrid Q4" può percorrere fino a 82 km in modalità full-electric e fino a 600 km sfruttando al massimo l'autonomia della doppia alimentazione. Tutto con 30g/km di emissioni di CO2 e 1,2 l/100 km di consumo nel ciclo combinato.

Numeri che, insieme alla cura dei materiali e del design e alle innovative dotazioni tecnologiche e di connettività, piazzano il Suv Alfa Romeo ai vertici del suo segmento ridefinendo gli standard della sportività sostenibile del 21°secolo.

Da un punto di vista delle performace pure, del resto, a "Tonale Plug-In Hybrid Q4" non manca nulla nonostante l'anima ibrida. Anzi. E a bordo l'autentico piacere di guida Alfa Romeo arriva a un nuovo livello, migliorato da un'inedita esperienza elettrificata.

"Tonale Plug-In Hybrid Q4" si conferma quindi un'auto con lo sguardo rivolto da una parte alla tradizione sportiva Alfa Romeo, e dall'altra al futuro sostenibile con una gamma ricca e completa. In versione Hybrid e Plug-In, Tonale può essere acquistata a 300€ al mese con incentivi statali e Alfa Top Lease.

Per approfondire https://www.alfaromeo.it/modelli/tonale-plug-in-hybrid