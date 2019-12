Migliorare la salute ora è semplice come bere un bicchier d’acqua

I danni provocati dai radicali liberi (dall’invecchiamento precoce alle dermatiti, per arrivare perfino a malattie anche gravi) sono noti ormai da anni, e altrettanto noto è il fatto che le sostanze antiossidanti siano l’arma per neutralizzarli. Una raccomandazione che spesso, nella quotidianità, finora era difficile da seguire. Ma ora una soluzione pratica per combattere queste sostanze, con un gesto semplice quale bere un bicchier d’acqua, arriva ora dal Giappone, dove da anni viene utilizzata quotidianamente per migliorare il benessere della popolazione. È Hydrogen Water , normalissima acqua nella quale però, grazie a un processo di elettrolisi, l’idrogeno molecolare (H2) viene reso disponibile per l’organismo. Il corpo umano, infatti, non è in grado di ricavare autonomamente l’idrogeno e ossigeno in forma molecolare (H2 e O2), ma utilizza sempre sotto forma di H2O sia l’acqua introdotta nell’organismo sia quella prodotta dai processi metabolici.

Hydrogen Water si ottiene sottoponendo con dispositivi innovativi l’acqua (che può essere sia quella minerale in bottiglia, sia quella del rubinetto) a un processo di elettrolisi che separa le molecole di idrogeno da quelle di ossigeno, trattenendo le prime in “nanobolle” che le rendono quindi immediatamente disponibili per l’organismo, quando Hydrogen Water viene bevuta.

E una volta all’interno del corpo, l’idrogeno molecolare si diffonde in tutto l’organismo, raggiunge tutti i tessuti e neutralizza i radicali liberi. I più dannosi dei quali sono quelli che hanno come specie reattiva l’ossigeno: proprio per questo l’idrogeno, che per sua natura tende a legarvisi, è l’elemento più indicato per neutralizzarli in modo selettivo, efficace e naturale, impedendo che interagiscano con i lipidi delle membrane cellulari e con le proteine che controllano il trasporto di sostanze in entrata e in uscita dalla cellula. E contrastando in questo modo la riduzione delle funzioni cellulari e la degenerazione delle cellule.

Un utilizzo regolare di Hydrogen Water consente così di aiutare a combattere lo stress ossidativo, rallentare l’invecchiamento della pelle e delle cellule cerebrali, mantenere in salute la flora batterica intestinale, aumentare l’efficienza del sistema circolatorio, abbassare i livelli di colesterolo, e perfino, migliorare le performance atletiche. Diversi studi clinici hanno inoltre dimostrato l’efficienza di Hydrogen Water come supporto in caso di cistiti croniche, epatiti, sindrome metabolica, recupero dopo casi di infarto cerebrale e riduzione dell’edema cerebrale post chirurgico.

Emblematico nel dimostrare l’utilità di Hydrogen Water è il caso del Giappone, dove oltre il 70% delle famiglie possiede un dispositivo domestico per la produzione di Hydrogen Water, che viene bevuta quotidianamente non solo dagli atleti delle squadre olimpiche, ma anche dalla maggior parte della popolazione che la utilizza anche per bagni defatiganti e idratanti, inalazioni e vaporizzazioni cutanee tonificanti.

E ora che si avvicinano le festività, Hydrogen Water può essere anche un’ottima idea per un regalo diverso dal solito e particolarmente utile: per produrre facilmente Hydrogen Water sono infatti disponibili sia Gaura Mini, adatto per un utilizzo domestico o per l’ufficio, sia il dispositivo portatile Gaura Walk, che consente di godere di tutti i benefici dell’Hydrogen Water in ogni momento della vita quotidiana.

