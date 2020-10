Z Proto, lʼultima frontiera sportiva di Nissan

Nissan lanciò la prima generazione Z nel 1970, con un modello S30 che restò in produzione per tutti gli anni Settanta. La nuova Z Proto è sì una modernissima coupé sportiva a due porte ma rivela un design che rende omaggio a quei primi modelli di 50 anni fa, tanto che la carrozzeria giallo perlato scelta per la presentazione a Yokohama è un tributo alle scelte cromatiche della prima Z e della successiva 300ZX. La forma del cofano e i fari anteriori (sebbene a LED) sono richiami inconfondibili alla Z originale, mentre lʼimpronta sportiva contemporanea si accompagna al tetto nero.

Sotto il cofano della Nissan Z Proto cʼè un motore V6 biturbo di tre litri, dalla potenza non annunciata ma comunque attorno ai 400 CV, quelli espressi dalla più potente delle 370Z. Il cambio manuale a 6 marce dà un tocco europeo e sportivissimo alla vettura, che si avvale della fibra di carbonio ultraleggera per le minigonne laterali, il bordo sotto il paraurti anteriore e vari altri elementi aerodinamici. I cerchi in lega da 19 pollici e il doppio terminale di scarico sottolineano la grinta di Z Proto.