Guidare secondo avventura una moto estrema è il sogno di ogni pilota . Certo la sicurezza è imprescindibile, ma lasciarsi andare allʼemozione, allʼadrenalina che ci può dare una moto personalizzata come vogliamo è il massimo dei desideri. È la filosofia della “customizzazione”, del tuning, che trova espressione felice nella Yamaha XR9 Carbona by Bottpower .

Nata allʼinterno del programma Yard Built di Yamaha, che personalizza le motociclette del brand, la variante “Carbona” è lʼevoluzione sportiva della XR9, e perciò compatta, agile e leggera, dal design aggressivo. La vista anteriore di 3/4 ricorda un pitbull con spalle muscolose (il serbatoio del carburante) e pronta ad aggredire. In fibra di carbonio sono la copertura del serbatoio, le prese dʼaria e persino sella e codino, mentre il coprisella è in Alcantara Ma soprattutto, grazie alla stampa 3D, è stato possibile introdurre elementi delle Yamaha R-Series, come i fari rotondi nascosti.

Lʼintento dei progettisti è offrire prestazioni elevate in ogni occasione, anche su strade tortuose, difficili per manto stradale e tornanti, che però sono il sale di ogni itinerario su due ruote. Il nome Bottpower si deve ai successi nella Pikes Peak International Hill Climb, la celebre cronoscalata del Colorado che sʼinerpica per 20 chilometri dopo aver affrontato 156 curve e superato un dislivello di 1.440 metri. Nel 2017 le Yamaha by Bottpower ottennero due vittorie in due distinte categorie.

“La XR9 Carbona è ispirata alle nostre vittorie nella Pikes Peak. Grazie alla coppia robusta e al telaio compatto, abbiamo pensato che la Yamaha XSR900 con motore CP3 fosse la base ideale per questo nuovo, dinamico e speciale modello Yard Built”, ha commentato David Sánchez, Manager di Bottpower. Il customizer americano ha messo a punto uno speciale kit “plug and play” che permette a tutti i proprietari di Yamaha XSR900 o CP3 di trasformare la propria moto nella XR9, senza che si debba modificare il telaio.