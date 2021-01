Yamaha nuova Tracer 7 GT, fuga dalla città

Molto più del ruolo di sorellina della Tracer 9 GT, molto più del completamento di gamma ‒ lʼapprezzata famiglia Yamaha Sport Touring ‒ la seconda generazione della Tracer 7 GT è la sintesi perfetta tra comfort e sportività. È una moto leggera, agile, che si guida come una adventure bike per la postura eretta, il parabrezza alto in policarbonato infrangibile e antigraffio, la sella comfort e quelle utili borse laterali Touring da 20 litri (accessori originali Yamaha) che ne fanno la compagna ideale per fuggire dalla città. Certo appena si potrà farlo senza restrizioni…

Il motore della Yamaha Tracer 7 GT è il bicilindrico da 689 cc Euro 5 da 75 CV, il più leggero della categoria e con il migliore rapporto peso/potenza. Spiccano, per la fascia di appartenenza, le sospensioni regolabili che rendono sicura e confortevole la marcia in qualsiasi situazione. È una moto anche tecnologica, con lampeggiatori a LED compatti integrati nei paramani e lʼapp MyRide che consente di tracciare e salvare i dati di viaggio, aggiungere le foto dei viaggi e condividerle sui social. Unʼesperienza giovane, moderna, studiata per chi sa trarre il meglio dai propri dispositivi iOS e Android.

La nuova Yamaha Tracer 7 GT arriverà nelle concessionarie italiane da febbraio 2021. Il listino parte da 9.199 euro, franco concessionario incluso. Attraverso lʼapp MyGarage è inoltre possibile scoprire la linea di abbigliamento Yamaha, che va dalle giacche in tessuto a quelle in pelle, passando per T-shirt e accessori casual, tutto visitando il sito www.yamaha-motor.eu.