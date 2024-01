Xiaomi, oltre agli smartphone anche le automobili

Punta in alto

I vertici di Xiaomi non si nascondono e si presentano con la volontà di posizionarsi in alto, così con la berlina sportiva SU7 intendono dare fastidio a una concorrenza al quanto agguerrita, come Porsche Taycan e Tesla Model S. Ma non è tutto, perchè il Ceo Lei Jun ha dichiarato senza troppi giri di parole che “Xiaomi vuole diventare la prima casa automobilistica al mondo nei prossimi 15-20 anni”. Staremo a vedere...Intanto, ecco tutto quello che sappiamo della SU7.