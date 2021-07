Volvo Trucks avrà 5 modelli di camion elettrici nel 2022

Chi pensa che la mobilità elettrica sia una rivoluzione limitata alle automobili e, semmai, alle moto e due ruote in genere, si è distratto e non ha visto il radicale cambiamento nel settore dei veicoli pesanti: camion e autobus. Alcuni costruttori, fra i quali Volvo Trucks , hanno già oggi sul mercato due modelli di veicoli commerciali pesanti a trazione elettrica e altri tre entreranno in produzione dalla seconda metà del 2022 .

I modelli Volvo FL e FE, adatti ai carichi medi, sono oggi destinati principalmente ad attività di distribuzione e raccolta dei rifiuti, ma la gamma di veicoli elettrici si arricchirà dei nuovi FH, FM e FMX, che vediamo nelle immagini e già ordinabili. In pratica Volvo Trucks intende guidare il processo di elettrificazione in atto nel settore dei trasporti, e come per le auto vuole essere leader anche fra i veicoli pesanti. Questi sono particolarmente adatti al commercio, alla raccolta rifiuti, al trasporto tra depositi “hub to hub”. Va detto che la divisione Volvo Buses ha consegnato in un decennio oltre 4.000 bus elettrici nel mondo.

Con i nuovi FH, FM e FMX Electric, la gamma elettrica di Volvo Trucks raggiunge le 44 tonnellate di portata, un livello di trasporto che non teme quindi il raffronto con i veicoli tradizionali. Sviluppano fino a 490 kW di potenza e hanno unʼautonomia di marcia fino a 300 km, quindi a corto e medio raggio. Però diminuendo drasticamente le emissioni di CO2, fino all’83%! Per farli conoscere ai concessionari, agli allestitori e alla stampa specializzata, Volvo Trucks Italia ha organizzato gli Electric Commercial Days a Zingonia (Bergamo). Tutti i veicoli della gamma sono venduti con il pacchetto Gold di assistenza incluso nel prezzo e un servizio di monitoraggio e cura delle batterie.