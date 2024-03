Volkswagen taglia la produzione della ID.3

Dove si costruirà la Volkswagen ID.3? La Casa tedesca concentrerà la gran parte della produzione della ID.3 nell'impianto di Zwickau, pertanto Wolfsburg viene sollevata dall'impegno di occuparsi delle eccedenze produttive, che al momento non sembrano rappresentare un problema, poichè la domanda per la berlina elettrica resta ancora sotto le aspettative. A spiegare bene la decisione è stato il responsabile delle attività produttive Christian Vollmer, alla Braunschweiger Zeitung: "il punto è che ogni euro che non dobbiamo necessariamente spendere conta. Per questo motivo abbiamo deciso di continuare a concentrare i volumi della ID.3 a Zwickau e di utilizzare in modo efficace un sito già completamente attrezzato". Oltre a Zwickau verrà coinvolta la fabbrica di Dresda: si tratta di due siti produttivi che spesso viaggiano a regime minimo.

Ufficio stampa Volkswagen

A Wolfsburg le termiche Sistemata la produzione della Volkswagen ID.3 negli impianti di Zwickau e Dresda (una piccola parte), resta da chiedersi quale sarà l'impegno richiesto a Wolfsburg. Ebbene, nella città simbolo del brand tedesco, si continueranno a produrre auto con motore termico, anche per questo lo stesso Christian Vollmer ha spiegato che "la Golf e la Tiguan sono modelli sempre forti. Sono fiducioso che quest’anno supereremo per la prima volta dopo molto tempo la soglia dei 500.000 veicoli prodotti nel nostro stabilimento principale." Nel frattempo, per non dimenticare il vero obiettivo del Gruppo, Volkswagen ha messo mano ai listini della gamma ID. optando per un taglio ai costi di acquisto. Dietro questa decisione c'è la volontà di far riprendere le vendite della famiglia full electric, cercando di raggiungere gli obiettivi commerciali che il brand tedesco ha deciso da tempo.

Ufficio stampa Volkswagen