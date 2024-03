Volkswagen T-Cross 2024

Si trova in un segmento agguerrito, dopo tutto le B-Suv risultano particolarmente apprezzate sul mercato. E' per questo motivo che l'ultimo restyling assume un'importanza notevole per il futuro della T-Cross.

Le novità degli esterni Partiamo con le dimensioni, da qui arriva la prima novità: la nuova Volkswagen T-Cross è lunga 4.14 metri, 3 cm in più rispetto alla versione precedente. Per il resto è tutto invariato, con una larghezza di 1.76 metri, un'altezza di 1.60 metri e un passo di 2.55 metri. Le altre novità arrivano dal design rivisto del paraurti anteriore, che nella parte inferiore presenta un elemento verniciato in color argento, ma sulla nuova T-Cross ci sono anche nuove luci full LED (su tutti gli allestimenti) e con l'aggiunta dei proiettori a matrice di LED Matrix IQ.LIGHT sulla versione più ricca, la Style. Un particolare: i fari sono incorniciati da luci diurne a forma di ala, che sono unite da una barra trasversale luminosa che attraversa la calandra sul frontale. Anche al posteriore si ritrovano le luci a LED e riprendono un disegno "a X" dedicato alla T-Cross Style, infine come all'anteriore anche in questa zona il paraurti ha un elemento centrale verniciato in tinta argento. Di profilo si notano invece i gusci degli specchietti retrovisori con gli indicatori di direzione integrati, i cerchi in lega con tre design inediti e tre nuove tinte per la carrozzeria: Grape Yellow (giallo acceso), Clear Blue Metallic (un celeste più elegante), Kings Red Metallic (un rosso vivo chiaro).

Ufficio stampa Volkswagen

Gli interni e l'assistenza alla guida Nella nuova T-Cross debutta la plancia con il quadro strumenti digitale da 8" (Life ed Edition Plus) e da 10" (Style e R-Line), ma in generale l'abitacolo è stato rinfrescato utilizzando plastiche ora più morbide e piacevoli al tatto. Confermiamo che la capacità del bagagliaio pone la T-Cross in una posizione di vantaggio rispetto alle altre concorrenti, con un volume che varia dai 385 litri ai 455 litri in base alla posizione dei sedili posteriori, che possono scorrere di 14 cm. Sul fronte dell'assistenza alla guida, il Travel Assist con cruise control adattivo ACC e mantenimento di corsia Lane Assist rientra nella dotazione di serie su tutta la gamma.

Ufficio stampa Volkswagen

Ufficio stampa Volkswagen

Allestimenti e prezzi Sono quattro i livelli di equipaggiamento della nuova Volkswagen T-Cross: Life, Edition Plus, Style e R-Line. La versione d’accesso Life parte dai 26.200 euro della 1.0 TSI da 95 CV mentre bisogna spendere almeno 31.000 euro per gli allestimenti Style ed R-Line. Vi riportiamo di seguito una curiosità: la versione speciale Edition Plus ha un costo di appena 200 euro in più rispetto alla Life, ma offre una dotazione di serie comprensiva di un pacchetto di accessori che economicamente superano i 2.000 euro (cerchi in lega da 17", vernice metallizzata, finestrini posteriori oscurati, apertura/chiusura porte e avviamento senza chiave Keyless, telecamera di retromarcia Rear View e Light & Vision Pack Plus (specchietto retrovisore interno fotosensibile, sensore pioggia per tergicristalli e sistema di spegnimento automatico abbaglianti Light Assist). Probabilmente in Volkswagen hanno individuato nell'Edition Plus il cuore di gamma della nuova T-Cross.