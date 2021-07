Volkswagen Golf Clubsport 45, potenza che sale a 300 cavalli

Nel solco della Golf GTI Ufficio stampa 1 di 12 Ufficio stampa 2 di 12 Ufficio stampa 3 di 12 Ufficio stampa 4 di 12 Ufficio stampa 5 di 12 Ufficio stampa 6 di 12 Ufficio stampa 7 di 12 Ufficio stampa 8 di 12 Ufficio stampa 9 di 12 Ufficio stampa 10 di 12 Ufficio stampa 11 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono tanti gli elementi tecnici che differenziano la Golf Clubsport 45 dalla “normale” Golf 8 GTI. Il motore, come detto, il 2.0 TSI che eroga 55 CV in più e li dosa con il cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Ma anche esteticamente i rilievi sono numerosi: la Clubsport 45 ha le prese d’aria maggiorate, l’alettone posteriore sportivo color nero, come il tetto, in omaggio al portellone nero della prima GTI, e l’impianto di scarico in titanio fornito da Akrapovič a due uscite separate. Di serie cʼè pure il pacchetto Race con cerchi in lega Scottsdale da 19 pollici in nero lucido e lʼassenza del limitatore di velocità massima, che permette alla Golf Clubsport 45 di toccare i 270 km orari.

Volkswagen insomma ha cesellato un vero gioiellino sportivo. Lo meritava la Golf GTI, che quando esordì nellʼestate del 1976 rappresentava poco più di una scommessa: 5.000 le unità inizialmente previste. Oggi di Golf GTI ne sono state vendute nel mondo più di 2,3 milioni! In Italia la Golf Clubsport 45 è fissata a listino al prezzo di 51.900 Euro. Ma la gamma della Golf GTI si amplia anche con una versione più “sanguigna”, quella con motore da 245 CV e il cambio manuale così resiliente nelle abitudini di guida degli italiani. Il prezzo di quest’ultima Golf GTI è di 39.450 Euro.