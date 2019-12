Una carica e via per 600 km, il plus di Mustang Mach-E

È lʼevoluzione forse più sorprendente che unʼauto sportiva potesse avere. La Mustang della Ford , iconica coupé americana che festeggia questʼanno compie 55 anni, si trasforma in un Suv e in omaggio ai tempi avrà esclusivamente trazione elettrica. Il nuovo modello si chiama Mustang Mach-E , debutterà a inizio 2020 in Usa e a fine anno arriverà anche in Europa.

Muscolare la Mustang lo è sempre stata, una coupé “massiccia” e anche pesante, ma erano altri tempi e i materiali compositi di là da venire. Però quel look tutto muscoli e nervi si adatta alla perfezione ai moderni Suv e così ecco la Mach-E allungarsi fin quasi ai 4,7 metri e con unʼaltezza di 1,6 metri che è propria della categoria. Insomma, Ford Mustang Mach-E interpreta in modo originale molti dei motivi che hanno fatto la fortuna della Mustang, come il cofano lunghissimo, la griglia anteriore in puro stile Mustang, i fari posteriori con tre strisce verticali. Enorme il vano bagagli posteriore: 402 litri di capacità che, a sedili posteriori reclinati, diventano 1.420 litri.

Ci sono però molte novità, come lʼassenza di maniglie dalle portiere, sostituite da un pulsante, e un tetto panoramico in vetro dotato di un rivestimento speciale per proteggere dai raggi ultravioletti. Allʼinterno spicca lo schermo gigante da 15,5 pollici, che ricorda un poʼ quelli della rivale Tesla. Il Model X di questʼultima sembra infatti il vero sfidante di Ford Mach-E. La trazione elettrica ha permesso di modulare un sistema a quattro ruote motrici, con distribuzione della coppia in modo indipendente per ciascuno degli assi, ma non mancherà la versione a trazione posteriore.

Per la inedita Ford Mustang Mach-E sono al momento previste due versioni, distinte per potenza e tipo di batteria agli ioni di litio: quella standard da 75,7 kWh con potenza equivalente a 258 CV e la superba Mach-E GT da 98,8 kWh e lʼequivalente di 465 CV e avrà sospensioni adattive. Questʼultima percorre fino a 600 chilometri con una sola ricarica! In Europa la rete FordPass Charging Network conta 120.000 stazioni di ricarica in 21 Paesi e presto aggiungerà la rete Ionity. I prezzi in Usa partono da 44.000 dollari, in Europa si sa le automobili costano un poʼ di più, ma la forbice dovrebbe oscillare tra i 50 e 60 mila euro.

