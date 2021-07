Turin Geofencing Lab, la mobilità elettrica e intelligente

Il successo della mobilità elettrificata corre su due binari: il primo è quello delle infrastrutture e il secondo quello della corretta gestione nelle aree a traffico limitato. Le due cose vanno di pari passo, lo sanno bene in Stellantis che ha confezionato per il Comune di Torino due Jeep Renegade 4xe in grado di riconoscere in automatico quando stanno entrando in una ZTL, così da spegnere il motore termico e lasciare in funzione esclusivamente quello elettrico.