Triumph a Eicma con ambizioni e lʼorgoglio della Moto2

Oltre una decina di modelli nuovi o rinnovati per esprimere tutta la vitalità del costruttore che, fino al 2024, fornirà i motori a tutti i team del Mondiale Moto2. Triumph Motorcycles sbarca a Eicma con grandi ambizioni , sportive ma non solo, perché accanto a una superbike come la nuova Speed Triple 1200 RR pone, ad esempio, la fascinosa livrea delle edizioni Bonneville Goldline .

Sarà bene che i visitatori mettano in conto una corposa tappa al padiglione 15 della Fiera milanese. La Casa di Hinckley porta in scena la roadster Trident 660, una splendida 3 cilindri di media cilindrata, vale a dire il motore che ‒ portato a 765 cc (e 140 CV) ‒ è fornito ai team della Moto2. Con lo stesso motore si presenta la dual stradale Tiger Sport 660, che promette divertimento ma anche tanta sostanza. Riflettori puntati, poi, sulla Nuova Tiger 1200, un’anteprima esclusiva della 78° edizione di Eicma, qui ancora esposta nelle vesti di prototipo e che sarà riprogettata radicalmente per esprimere al meglio la sua vocazione da Adventure Tourer.

Triumph porta a Milano anche tre edizioni speciali di suoi modelli iconici. Si parte con la Street Twin EC1, che sʼispira alle atmosfere e alla cultura della East London; cʼè poi la performante Thruxton RS Ton Up e l’esplosiva cruiser Rocket 2 R 221, il cui motore 3 cilindri ha una cubatura pazzesca ‒ 2.458 cc per 167 CV ‒ e la coppia massima mostruosa di 221 Nm a soli 4.000 giri al minuto! Ne conosciamo anche il prezzo: 24.300 euro. Allo stand, inoltre, ecco le Tiger 900 Rally Pro, Tiger 900 GT Pro, la Speed Twin e tutta la gamma Speed Triple 1200 nelle declinazioni RS, R, RS e RR.

Quanta esuberanza per la Casa di Hinckley Ufficio stampa 1 di 11 Ufficio stampa 2 di 11 Ufficio stampa 3 di 11 Ufficio stampa 4 di 11 Ufficio stampa 5 di 11 Ufficio stampa 6 di 11 Ufficio stampa 7 di 11 Ufficio stampa 8 di 11 Ufficio stampa 9 di 11 Ufficio stampa 10 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Triumph Bonneville Gold Line

La leggenda della Bonneville aggiunge a Eicma un altro capitolo della sua lunga narrazione. La gamma sʼimpreziosisce infatti dellʼedizione Bonneville Gold Line, che si esprime in un’ampia varietà di finiture e colorazioni, tutte rifinite a mano e con una cura dei dettagli di livello artigianale. Troviamo lʼelegante filetto dorato a contrasto sulla inimitabile Bobber, le raffinate T100 e T120, le esuberanti Scrambler 1200 XC e XE, la media Street Scrambler 900 e la custom Speedmaster. In tutto sono 8 le versioni Gold Line, disponibili soltanto per un anno, esclusiva cioè della produzione 2022. Il range di prezzi delle Triumph Bonneville Gold Line va da 11.700 a 16.900 euro.