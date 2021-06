Tra idrogeno e casa mobile, i mille pregi di Defender

Land Rover Defender, al via i test per lʼidrogeno Ufficio stampa 1 di 15 Ufficio stampa 2 di 15 Ufficio stampa 3 di 15 Ufficio stampa 4 di 15 Ufficio stampa 5 di 15 Ufficio stampa 6 di 15 Ufficio stampa 7 di 15 Ufficio stampa 8 di 15 Ufficio stampa 9 di 15 Ufficio stampa 10 di 15 Ufficio stampa 11 di 15 Ufficio stampa 12 di 15 Ufficio stampa 13 di 15 Ufficio stampa 14 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lʼidrogeno è una delle frontiere della mobilità per i prossimi decenni. Dal 2018 a oggi il numero globale dei veicoli a idrogeno (FCEV) è quasi raddoppiato e si stima che entro il 2030 i veicoli così alimentati supereranno i dieci milioni. Le 10.000 stazioni di rifornimento attese nel mondo sono però sicuramente poche e il ritmo, +20% negli ultimi 3 anni, non incide ancora al massimo. Ad ogni modo, insieme alla trazione elettrica, lʼidrogeno risponde allʼobiettivo del gruppo britannico di produrre veicoli esclusivamente a zero emissioni entro il 2036.

Il progetto Defender Eco Home rappresenta invece un nuovo modo di fare turismo, e non a caso Land Rover Italia si avvale come partner di Airbnb. Trasformando lʼiconico fuoristrada in una casa mobile con molti (certo non tutti) comfort per poter vivere unʼesperienza immersiva nel paesaggio, le città e le località turistiche italiane. L’utilizzo di materiali ecosostenibili e innovativi rende estremamente “green” il Defender Eco Home, che monta pannelli solari sul tetto e le cui finiture degli arredi sono costruite con materiale di scarto proveniente dalla lavorazione dell’uva, mentre il controsoffitto è rivestito da un particolare tessuto in grado di purificare l’aria.

Il plus sta poi nel fatto che Land Rover Defender è pur sempre unʼauto, e che auto! Un fuoristrada nato per andare ovunque e arrampicarsi anche in angoli impervi e irraggiungibili. Prima meta la Sicilia, poi altre 8 regioni e lʼarrivo in Sardegna, a settembre, per un totale di 10 splendidi itinerari nel Paese più bello del mondo.