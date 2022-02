The Great Getaway, con le moto BMW per tornare a viaggiare

Voglia di viaggiare , uscir fuori dalle restrizioni con cui abbiamo convissuto per due anni e respirare la ritrovata libertà. E quale modo migliore per farlo se non in sella a una motocicletta e andar via, senza meta, con le mani sul manubrio? Anzi con una meta sì, come sta organizzando BMW Motorrad con lʼevento “ The Great Getaway ”, la grande fuga.

Tre itinerari, uno più bello dellʼaltro, con la grande cruiser BMW R 18, forte del suo motore 1.8 con 150 Nm di coppia, attraversando per 8 giorni la Costa Rica, il Portogallo o gli Stati Uniti dʼAmerica. Luoghi dʼincanto ma anche solitari, che spaziano dalle spiagge dellʼAlgarve portoghese alle foreste dello Stato centramericano fino alle strade tra i boschi e sul Pacifico dellʼOregon, nel Far West americano. Organizzati da Elephant Moto, partner di BMW Motorrad, i tre tour hanno come luoghi dʼapprodo San José, capitale del Costa Rica, Lisbona in Portogallo e Portland, la principale città dellʼOregon.

Per ogni viaggio ci saranno massimo 12 partecipanti e le tappe giornaliere del tour saranno tra i 150 e i 200 chilometri, consentendo così di procedere senza frenesie e divertendosi in viaggio e poi insieme la sera, con incluse le guide turistiche. Anche perché le BMW R 18 montano il possente motore Big Boxer, garanzia di affidabilità e guida senza stress. Unʼemozione davvero senza fine, le tre date del tour “The Great Getaway” sono a marzo 2022 in Costa Rica, poi da aprile a giugno in Portogallo e da agosto a ottobre negli Stati Uniti. Per tutte le informazioni e prenotazioni il sito web di riferimento è: www.thegreatgetaway.net.