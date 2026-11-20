Nella mobilità, l'Italia guarda al futuro mantenendo "sempre al primo posto la sicurezza dei cittadini". E' prima tra i quattro paesi più popolosi dell'Ue - davanti a Germania, Francia e Spagna - ad aver dato il via libera all'utilizzo di Tesla Assisted Driving, il sistema avanzato di assistenza alla guida. A dare l'annuncio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sui social dicendosi "orgoglioso" del via libera del Mit e ricevendo il "grazie, apprezzo molto" del patron di Tesla, Elon Musk.



Più precisamente, il vice premier ha scritto che il Mit, "dopo puntuale verifica tecnica di fattibilità, ha dato il via libera all'omologazione provvisoria del sistema di guida assistita Tesla Assisted Driving", (che è la versione europea del sistema Full Self-Driving Supervised) "anticipando il processo di riconoscimento comunitario, attualmente in fase di definizione. Un altro passo avanti verso l'innovazione, la tecnologia e la mobilità del futuro, sempre mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini".



Sul sito del ministero, si spiega che "dopo le verifiche tecniche, il 19 novembre la Motorizzazione ha riconosciuto sul territorio italiano l'omologazione provvisoria rilasciata dai Paesi Bassi. L'Italia è il dodicesimo Stato membro a dare il via libera e il primo tra i quattro più popolosi dell'Unione, davanti a Germania, Francia e Spagna". "Con un aggiornamento software - si legge ancora - il sistema potrà essere attivato sulle vetture compatibili e potrà assistere chi guida anche nel traffico urbano, agendo sullo sterzo e regolando la velocità per seguire il percorso impostato, affrontare un incrocio, percorrere una rotatoria o cambiare corsia. Anche quando il sistema esegue la manovra - precisa il ministero - il conducente resta responsabile della guida: deve sempre tenere le mani sul volante, mantenere l'attenzione sulla strada ed essere pronto a intervenire".



L'omologazione è provvisoria, aggiunge il Mit, "perché segue la procedura europea prevista per le tecnologie innovative. I Paesi Bassi hanno rilasciato un certificato con validità limitata al 10 aprile 2029. Le regole europee consentono agli altri Stati membri di riconoscerlo sul proprio territorio mentre è ancora in corso la valutazione per l'intera Unione. Su questa base il Mit ha potuto autorizzare l'impiego del sistema sulle strade italiane".