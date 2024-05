Tavascan: la nuova ammiraglia 100% elettrica di Cupra  

Esterni e interni Con una lunghezza di 4,64 metri, una larghezza di 1,86 e un’altezza di 1,6 metri, il nuovo SUV Cupra sfoggia un aspetto da “astronave” grazie a tratti di design molto caratteristici e aggressivi. I dettagli come i loghi illuminati, i fari Matrix LED, i cerchi in lega con calettamento fino a 21" contribuiscono a creare un’estetica che si distingue nettamente dalla concorrenza. All’interno la Tavascan sorprende ancora di più con finiture color bronzo e una plancia molto elaborata, che vede accostare rivestimenti in microfibra a plastiche dure, nobilitate da effetti estetici molto originali. Molto ardita la struttura centrale a “spina dorsale” che dal tunnel prosegue sulla plancia separando il posto guida da quello del passeggero. Lo schermo centrale da 15” dedicato all’infotainment si fa apprezzare per l’elevata leggibilità ed è affiancato da un piccolo quadro strumenti da 5,3” posto dietro al volante e dall’immancabile head-up display.

Ufficio stampa Cupra

La scelta del powertrain La Tavascan è disponibile con due powertrain totalmente elettrici, entrambi abbinati a un pacco batteria da 77 kWh e forti di una velocità massima di 180 km/h. La versione Endurance ha un motore posteriore da 286 CV e 545 Nm e privilegia l’autonomia, che arriva fino a 568 km grazie a un consumo dichiarato di 16 kWh/100 km. La versione VZ (Veloz) è invece dotata di un doppio motore (286 CV al posteriore e 109 CV all’avantreno) per una potenza complessiva di sistema pari a 340 CV. I consumi leggermente maggiori riducono l’autonomia a 520 km, per contro l’accelerazione è molto più sportiva con uno scatto 0-100 km/h coperto in 5,6 secondi (la Endurance impiega invece 6,8 secondi).

Ufficio stampa Cupra

Sensazioni di guida e prezzi La prova su un percorso stradale di circa 150 km ci ha permesso di apprezzare la regolazione elettronica dell’assetto (Dynamic Chassis Control), che rende l'auto molto pronta e reattiva. Facile e sicura da guidare tra le curve, la Tavascan - nonostante una massa di circa 2.200 kg – si rivela molto dinamica come esige il DNA del marchio, raggiungendo così uno degli obiettivi principali dei progettisti. Molto efficace anche la frenata rigenerativa che aiuta a recuperare facilmente autonomia ed è regolabile su 3 livelli attraverso appositi paddle al volante. Per aiutare il guidatore a trovare il giusto setup di guida non mancano poi 6 diverse modalità di guida selezionali. Se si accetta qualche fruscio aerodinamico alle velocità più elevate, il comfort è di buon livello con i sedili anteriori sportivi Cup Bucket, che si rivelano ideali per garantire il giusto sostegno nella guida sportiva, ma risultano anche molto comodi nel traffico cittadino.

Ufficio stampa Cupra

La Cupra Tavascan punta a ridefinire le aspettative degli appassionati di auto elettriche e apre un nuovo capitolo per il marchio spagnolo. In attesa del listino completo che sarà diffuso nelle prossime settimane, è stato anticipato il prezzo della versione Endurance Immersive che sul mercato italiano partirà da 52.600 euro.